Подростки-бунтари: Клип группы Френдзона взорвал тренды YouTube

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Новый клип группы Френдзона /Скриншот

Группа Френдзона не так давно стала популярной среди подростков и молодежи, однако уже собирает большое количество прослушиваний и просмотров, а их фан-база растет с каждым днем. Новый клип на песню Девственница уже укрепился в трендах YouTube.

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Видео показывает подростков, которые подвергаются унижениям и непониманию со стороны окружающих и из-за этого становятся бунтарями - красят волосы, делают пирсинг, употребляют алкогольные напитки и другое. В самой композиции также описаны проблемы представителей подрастающего поколения, поэтому в их песнях многие молодые слушатели находят себя. Сами же участники группы являются олицетворением персонажей своих треков.

Клип Френдзона - Девственница в данный момент имеет 2,4 миллиона просмотров, 136 тысяч лайков и 43 тысячи дизлайков. Видеоработа находится на 15 месте в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что клип Димы Билана молниеносно набрал миллион