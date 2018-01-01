Беz Обмежень раскачают Дворец Спорта мощным шоу

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Беz Обмежень /instagram.com/bezobmezhen

Уже в этом месяце популярная украинская группа Беz Обмежень выступят с масштабным и мощным шоу, которое порвет публику и подарит всем фанатам массу эмоций.

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Эти мужчины покорили свою аудиторию тем, что умеют устроить и настоящий драйв с кучей энергии, и быть чувственными и искренними, доводя слушателей до мурашек. Музыканты презентуют и новые композиции, и споют свои главные хиты, а также расскажут о том, чего ждать фанатам от них в будущем. Они отъездили гастрольные туры, раскачали множество городов и теперь готовы дать самый большой концерт за историю группы и самый огненный и горячий концерт этой зимы.

Беz Обмежень выступят с большим шоу 18 декабря в киевском Дворце Спорта (пл. Спортивная, 1). Начало: 19:00. Цена: от 390 гривен.

Ранее сообщалось о том, что Melovin выступит в Киеве с зажигательным и масштабным концертом