Melovin выступит в Киеве с зажигательным и масштабным концертом

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Melovin выступит в Киеве /facebook.com/bighousemelovin

Популярный украинский певец Melovin продолжает активно развиваться в творческом плане после участия в шоу Евровидение. Уже в декабре он выступит в Киеве с масштабным концертом в рамках его тура.

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Новая программа артиста носит название OCTOPUS. Здесь будут знакомые всем хиты и новинки Melovin`а, но с новым шикарным звучанием под аккомпанемент нескольких музыкантов. Певец с харизмой, уникальным стилем и эпатажем готов порвать и зажечь танцпол, подарив массу эмоций и энергии своим фанатам. Стоит отметить, что самым ярким гостям может выпасть возможность попасть за кулисы и пообщаться с артистом лично!

Большой концерт Melovin - Octopus пройдет 13 декабря (четверг) в клубе ATLAS (Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). Начало: 20:00. Цена: от 600 гривен.

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