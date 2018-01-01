Клип Димы Билана молниеносно набрал миллион: Реакция соцсетей

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Вышел клип Дима Билан - Молния /instagram.com/bilanofficial

Популярный певец Дима Билан представил на своем YouTube-канале новый клип под названием Молния, в котором присутствуют и спецэффекты, и юмор, и драма. Видео за сутки стало хитом Сети и покорило тренды.

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По сюжету на вечеринке Билан встречает девушку и между ними сразу пробегает (тут можно подумать, что искра, но нет) молния! Из-за таких чувств люди вокруг разлетаются, а электричество перестает работать. Тогда же влюбленные герои попадают под суд, где им запрещают приближаться друг к другу. Но им это не мешает и они все равно встречаются в доме, показывая настоящую страсть.

Комментаторы сразу же сравнили такую работу с клипами Егора Крида, а также похвалили исполнителя за юмор и позитив. Однако некоторые фанаты назвали видео второсортным и выразили желание поскорее его забыть, а к тому же раскритиковали внешность героев.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип Дима Билан - Молния за сутки посмотрели 1 миллион раз, поставили 44 тысячи лайков и 8 тысяч дизлайков. Видеоработа занимает 18 место в трендах YouTube.

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