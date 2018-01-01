Украинская исполнительница Ингрет Костенко, которая участвовала в Голос країни-7, выпустила первый альбом.

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Фото Ингрет со записи альбома Не спи /facebook.com/pg/INGRETmusic

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Подопечная украинского продюсера Алексея Потапенко (Потап) 21-летняя винничанка Ингрет Костенко выпустила дебютный альбом.

Исполнительница работает в жанре альтернативной музыки, слова к пяти композициям Live-альбома "Не спи" Ингрет написала сама.

Ингрет Костенко удивила тренеров Голоса страны-7 необычным имиджем /facebook.com/pg/INGRETmusic

О записи певица рассказала, что проходила она спонтанно в одном из заброшенных театров. Девушка поделилась, что именно в таких местах с невероятно сильной аурой творчества – работается лучше всего.

Ингрет была в команде Потапа в проекте Голос страны-7 /facebook.com/pg/INGRETmusic

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Ингрет была в команде Потапа на проекте Голос країни – 7. Из-за необычной манеры исполнения и оригинального стиля одежды девушка получила прозвище – "космическая Ингрет".

Ранее мы сообщали, что двое участников "Голосу країни" выпустили совместный клип.