Дзидзьо 35: ТОП-5 самых ярких образов артиста

Сегодня День рождения у украинского артиста Михаила Хомы, известного под псевдо DZIDZIO.

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Михаил Хома использует в сценических образах разнообразные головные уборы /facebook.com/mihael.homa

Поздравляем Михаила Хому с 35-летием и хотим напомнить ТОП-5 самых ярких образов артиста.

1. Влюбленный Дзидзь. Фильм "Перший раз", который был в прокате в прошлом месяце - вторая режиссерская работа Михаила Хомы. Он же исполнил главную роль - обаятельного и несколько неудачливого девственника Дзидзьо. По сюжету, он влюбляется в очень романтичную девушку, Квитку.

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2. Певец и хулиган, который очень душевно молился. Первая полнометражная картина Хомы - "Дзидзьо. Контрабас", которая вышла в 2017-м, получила премию "Золотая дзыга" как выбор зрителей. Фильм активно обсуждали в Сети. Священники отмечали, что несмотря на то, что Хома оделся в рясу в комедийном фильме - в одном из эпизодов он очаровательно и очень по-детски молится.



3. Серцеед Дзидзьо, который ждет цьом от Оли Цибульской. Дуэт Хомы и Ольги Цибульской стал очень популярным, клип на песню "Чекаю. Цьом" собрал более 20 млн просмотров.

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4. Уставший но очень креативный Дзидзь, который хочет "Вихідниииий!" Комедийный клип, в котором герой Хомы появляется в ярких образах и готов на все, лишь бы скорее закончить работу. Видео набрало на официальном канале DZIDZIO почти 18 млн просмотров.

5. Гуцул и индеец Дзидзьо в Израиле. Именно на этом видео Хома появляется в индейских "перьях" на голове. Припев шутливой песни стал вирусным. Клип на Youtube посмотрели 22,3 млн раз.

Внимание: на видео встречается ненормативная лексика.

Ранее мы сообщали, что украинское "Скажене весилля" собрало рекордную сумму в прокате.