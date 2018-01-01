Украинские исполнители Вера Кекелия и Роман Дуда выпустили совместный клип с яркими осенними пейзажами.

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Вера Кекелия и Роман Дуда поженились после участие в Голосе страны /facebook.com

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Украинские исполнители Вера Кекелия и Роман Дуда, которые в прошлом году вышли в финал "Голоса країни", а после конкурса поженились, записали совместный клип на песню "Тобі".

В клипе показали совместное времяпровождение влюбленных. Также тревожное состояние, когда пара не вместе. Большинство сцен снято на фоне осенних пейзажей.

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