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Финалисты "Голосу країни" выпустили очень интимный клип

Украинские исполнители Вера Кекелия и Роман Дуда выпустили совместный клип с яркими осенними пейзажами.
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Вера Кекелия и Роман Дуда поженились после участие в Голосе страны
Вера Кекелия и Роман Дуда поженились после участие в Голосе страны
/facebook.com

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Украинские исполнители Вера Кекелия и Роман Дуда, которые в прошлом году вышли в финал "Голоса країни", а после конкурса поженились, записали совместный клип на песню "Тобі".

В клипе показали совместное времяпровождение влюбленных. Также тревожное состояние, когда пара не вместе. Большинство сцен снято на фоне осенних пейзажей.

Ранее мы сообщали, как Сеть реагирует на новый клип Альбины Джанабаевой.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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