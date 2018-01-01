Елена Темникова выступит в Киеве с мощным шоу

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Елена Темникова выступит в Киеве /facebook.com/lenatemnikova

Популярная певица Елена Темникова уже в этом месяце выступит в Киеве с большим и зрелищным шоу, в котором будет представлена уникальная визуально-звуковая концепция, знаменитые хиты, а также новый альбом, который носит название TEMNIKOVA 3: Не модные.

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Одна из самых востребованных русскоязычных поп-див радует своих слушателей новым материалом, крутыми клипами, а также драйвовыми и зрелищными концертами. Она прошла путь от участия в группе SEREBRO до триумфальной сольной карьеры, совершенствуя свой стиль и талант.

Большой и энергичный концерт Елены Темниковой состоится 16 ноября (пятница) в клубе Stereo Plaza (Киев, пр. Лобановского, 119). Начало: 20:00. Цена: от 500 гривен.

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