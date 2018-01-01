Нервы взорвут залы в Киеве, Харькове, Днепре и Полтаве

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Нервы дадут концерты в 4 городах Украины /instagram.com/nervy_official

Знаменитая рок-группа Нервы во главе с Женей Мильковским возвращаются в Украину , чтобы представить свой новый крутой альбом, который называется Самый дорогой, выпущенный в 2017-ом году в двух частях. Теперь ребята порвут залы в Киеве, Харькове, Днепре и Полтаве.

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Одна из самых долгоиграющих групп из Украины прошла через многое. Они собирали огромные площадки, сотрудничали с творческим объединением Gazgolder (в частности - с Бастой и Скриптонитом), долгое время не могли вернуть свое название, однако теперь продолжают раскачивать фанатов по-настоящему качественной музыкой. Здесь будет место и новым драйвовым хитам, и лирическим песням, и знакомым всем композициям под названием Кофе - мой друг, Вороны и Батареи.

15.11 - Киев, Atlas, 20:00, от 600 гривен.

16.11 - Харьков, Жара, 20:00, от 400 гривен.

17.11 - Днепр, Тайм Аут, 20:00, от 400 гривен.

18.11 - Полтава, Villa Крокодила, 20:00, от 300 гривен.

Ранее сообщалось о том, что Пошлая Молли разорвут Киев уже в этом месяце