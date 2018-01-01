Пошлая Молли разорвут Киев уже в этом месяце

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Пошлая Молли /Flickr

Знаменитая украинская панк-рок-группа Пошлая Молли, солист которой стал одной из главных молодых звезд, уже в этом месяце выступит с драйвовым шоу в большом клубе Киева.

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Новые герои сцены во главе с Кириллом Бледным делают настоящий взрыв на своих концертах без цензуры и купюр. Их песни стали любимыми для всей молодежи, многие издания обсуждают их по сей день, а солист был гостем на шоу вДудь. Типичная вечеринка у бассейна, Любимая песни твоей сестры, Грустная девочка с глазами как у собаки - эти и другие разрывные хиты вы услышите на сумасшедшем концерте группы.

Пошлая Молли выступят уже 17 ноября (суббота) в клубе Stereo Plaza (Киев, пр. Лобановского, 119). Начало: 19:00. Цена: от 590 гривен.

В клипах присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что лидер группы Пошлая Молли стал гостем популярного шоу