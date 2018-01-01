Jah Khalib раскачает киевский Дворец Спорта уже 15 ноября

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Jah Khalib выступит во Дворце Спорта /instagram.com/kvitkiby

Знаменитый казахский хип-хоп-музыкант Jah Khalib уже 15 ноября (четверг) выступит на одной из самых больших площадок Киева с незабываемой шоу-программой, которая будет наполнена как драйвом, так и душевностью.

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Артист уже давно завоевал любовь сотен тысяч слушателей, ведь над своей музыкой он проводит кропотливую работу, играет на различных музыкальных инструментах, а также снимает качественные и зрелищные клипы, которые набирают миллионы просмотров на YouTube. Его альбомы дарят самые яркие эмоции, а на концертах артист умеет по-настоящему чувствовать зал и отдаваться на все 100 процентов!

Большой концерт Jah Khalib состоится 15 ноября (четверг) в киевском Дворце Спорта (Спортивная площадь, 1). Начало: 19:00. Цена: от 490 гривен.

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