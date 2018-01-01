Оля Полякова выступит с эпатажным шоу в Одессе

Суперблондинка даст концерт в Одессе, где будет множество хитов, сюрпризов и большое шоу

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Оля Полякова на сцене /depositphotos

Эпатаж, кокошники и королева ночи - всё это концерт украинской певицы, актрисы и телеведущей Оли Поляковой. На этой неделе в среду в одном из самых больших залов Одессы можно будет насладиться песнями главной суперблондинки страны.

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Певицу Олю Полякову знают многие, как минимум, благодаря ее эпатажному стилю и прекрасному голосу. В ее репертуаре 2 альбома, множество синглов, победы в нескольких шоу, телевизионные программы, а также многомиллионные клипы. Мотивы ее песен надолго заседают в головах и напеваются в разных уголках страны, а концерты запоминаются навсегда, потому что там происходит настоящий праздник.

Устроить такой праздник посреди недели можно в Одессе 15 августа, то есть в эту среду! В летнем театре Морвокзал пройдет концерт со всеми хитами, различными постановками и яркими сюрпризами, которые Оля Полякова подготовила для своих слушателей.

Стоимость билетов начинается от 330 грн.

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