Кацурина отреагировала на совместный трек о любви своего экс-мужа и Дорофеевой

Даша призналась, что в Инстаграме ее атаковали расспросами, как ей песня "Щоб не було".

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский дизайнер и ресторатор Даша Кацурина отреагировала на трек о любви и "выживании" среди хейта "Щоб не було", написанный певицей Надей Дорофеевой и ее бывшим мужем Мишей Кацуриным. В Телеграм-канале бывшая жена ресторатора призналась, что чувствует после прослушивания.

Даша начала с того, что в ее жизни завал, чтобы в сию минуту после выхода песни идти ее слушать. Однако ресторатор прослушала трек.

"В то же время у меня заболела няня, мы завтра открываем поп-ап в студии, которую сделали за месяц в другой стране, запускаем очень важный и большой благотворительный "привет сосед" в Бахмут, снимаем фильм об украинских мастерах, которые делают нам аутентичный декор на Рождество для приветов по всей стране, запускаем новый продукт Katsurina, а еще я постирала свой паспорт. Хочется ответить, что у меня нет на это времени!" – отметила Кацурина.

Однако Даша добавила, что "честно было так": "Трек я послушала, обсудила с подругами и терапевтом, комментировать не хочу".

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева и Миша Кацурин выпустили совместную песню, где ответили на все интересующие вопросы публики.