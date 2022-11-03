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Wellboy отреагировал на исчезновение песни "Гуси" со всех платформ

Музыкант поделился, сколько приносил средств его хит.

Автор: Шапарь Анастасия
Wellboy отреагировал на исчезновение песни "Гуси" со всех платформ
Wellboy презентовал клип на песню "Гуси" летом 2021 года.
instagram a.wellboy

Украинский музыкант Wellboy отреагировал на пропажу со всех музыкальных платформ главного хита артиста - "Гуси". В эфире радио "Промінь" артист поделился, что "Гуси" никуда "не улетали".

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Отметим, что клип и трек Антона "Гуси" вышел летом 2021 года, после чего артист обрел огромную популярность. Музыкант отмечает, что данная песня приносила ему огромные деньги. 

"30 млн просмотров на YouTube! Это ведь большие деньги. А если бы "Гуси" еще были на всех платформах, я бы здесь уже не сидел, был где-то за границей и отдыхал. "Вишні", кстати, немного меньше зарабатывают, чем "Гуси"," - откровенно рассказал Вельбой. 

Отметим, что песня вышла в рамках сотрудничества Антона с продюсером-путинистом Юрием Бардашем. После начала полномасштабной войны и пророссийской позиции Бардаша Wellboy разорвал с ним контракт. 

Ранее мы писали, что Хлывнюк эмоционально обратился к врагам, которые выросли на его песнях.

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Теги:
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