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Позитив впервые прокомментировал распад Время и Стекло: Я бы мог еще поработать в группе

Инициатор распада успешного дуэта стала Надя Дорофеева. Также Алексей поведал о разводе с подругой Насти Каменских.

Автор: Шапарь Анастасия
Позитив впервые прокомментировал распад Время и Стекло: Я бы мог еще поработать в группе
Надя Дорофеева и Алексей Завгородний стали известными благодаря их дуэту "Время и Стекло",
instagram positiff

Группа "Время и Стекло" сообщили о распаде в 2020 году. Надя Дорофеева и Алексей Завгородний выступали на протяжении 10 лет вместе. Прекращение сотрудничества стало настоящим потрясением для фанатов, однако певица была настроена решительно начать сольную карьеру. Позитив же перешел в группу Потапа - "MOZGI". Артист впервые прокомментировал со своей стороны разрыв, поведал об отношениях с Надей сейчас, а также пролил свет на свой скандальный развод с подругой Насти Каменских - дизайнером Анной Андрийчук. Об этом Алексей поведал в интервью для YouTube-канала Лизы Дидковской.

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Инициатором распада дуэта стала Надя. Артисты поговорили друг с другом, а после заявили о своем решении продюсерам - Ирине Горовой и Потапу. К слову, карьера Нади пошла вверх, в то время как Алексей решил пока не развиваться сольно - ждет подходящего момента.

"Все девочки, работающие в группах, хотят в итоге быть сольными артистками. У нас был разговор, когда Надя сказала: мы заигрались с дуэтом, давай закрывать наш проект и идти дальше. Она мне просто сказала: я хочу идти сольно. Как мне казалось, это глупая идея, я бы мог еще поработать в группе, я думаю, что и Надя. Но ее рвение и тяга, она не остановила," - поделился Позитив.

Алексей и Надя отлично ладят после распада дуэта.
Алексей и Надя отлично ладят после распада дуэта.
instagram positiff

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Про общение сейчас с Дорофеевой Позитив отвечает, что оно прекрасное - конфликтов и недомолвок между ними нет.

"У нас дружеские отношения. Параллельно с этим мы компаньоны и партнеры по успеху. Мы работаем в одной студии, я слышу любые демки, которые она записывает, коллаборации. Часто она может спросить мое мнение, и мне приятно. То же самое по моим трекам, которые я собираюсь выпускать, – я ставлю ей и спрашиваю мнение," - отметил артист.

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Также ведущая канала спросила у Алексея об его разводе с дизайнером Анной Андрийчук. По его словам, они расстались из-за отсутствия диалога между друг другом. Когда отношения достигли максимума токсичности, то они разъехались. После чего 2 года временили и все же официально развелись. Анна, в свою очередь, намекала на измены со стороны Завгороднего.

Алексей поведал, что бывшая жена сильно ревновала его.
Алексей поведал, что бывшая жена сильно ревновала его.
instagram positiff

"Слухи об изменах? Конечно, всю жизнь. Нет, не было. Я даже не знаю, почему Катя Осадчая задала такой вопрос. Она же и не сказала, что были. То с чем Аня жила, так это с ревностью, всю жизнь, ко всем и ко всему. И это была большая ее ошибка. Вот и все. И она это знает прекрасно. И она часто ошибалась," - поделился личным Позитив.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева рассказала об отношениях с Позитивом после прекращения существования дуэта. Певица поделилась милым совместным фото, где дала понять поклонникам о статусе их общения.

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Теги:
Время и Стекло, Надя Дорофеева, Позитив, Алексей Завгородний, Время и Стекло распались, Анна Андрийчук

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