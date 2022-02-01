Позитив впервые прокомментировал распад Время и Стекло: Я бы мог еще поработать в группе

Инициатор распада успешного дуэта стала Надя Дорофеева. Также Алексей поведал о разводе с подругой Насти Каменских.

Автор: Шапарь Анастасия

Группа "Время и Стекло" сообщили о распаде в 2020 году. Надя Дорофеева и Алексей Завгородний выступали на протяжении 10 лет вместе. Прекращение сотрудничества стало настоящим потрясением для фанатов, однако певица была настроена решительно начать сольную карьеру. Позитив же перешел в группу Потапа - "MOZGI". Артист впервые прокомментировал со своей стороны разрыв, поведал об отношениях с Надей сейчас, а также пролил свет на свой скандальный развод с подругой Насти Каменских - дизайнером Анной Андрийчук. Об этом Алексей поведал в интервью для YouTube-канала Лизы Дидковской.

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Инициатором распада дуэта стала Надя. Артисты поговорили друг с другом, а после заявили о своем решении продюсерам - Ирине Горовой и Потапу. К слову, карьера Нади пошла вверх, в то время как Алексей решил пока не развиваться сольно - ждет подходящего момента.

"Все девочки, работающие в группах, хотят в итоге быть сольными артистками. У нас был разговор, когда Надя сказала: мы заигрались с дуэтом, давай закрывать наш проект и идти дальше. Она мне просто сказала: я хочу идти сольно. Как мне казалось, это глупая идея, я бы мог еще поработать в группе, я думаю, что и Надя. Но ее рвение и тяга, она не остановила," - поделился Позитив.

Алексей и Надя отлично ладят после распада дуэта. instagram positiff

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Про общение сейчас с Дорофеевой Позитив отвечает, что оно прекрасное - конфликтов и недомолвок между ними нет.

"У нас дружеские отношения. Параллельно с этим мы компаньоны и партнеры по успеху. Мы работаем в одной студии, я слышу любые демки, которые она записывает, коллаборации. Часто она может спросить мое мнение, и мне приятно. То же самое по моим трекам, которые я собираюсь выпускать, – я ставлю ей и спрашиваю мнение," - отметил артист.

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Также ведущая канала спросила у Алексея об его разводе с дизайнером Анной Андрийчук. По его словам, они расстались из-за отсутствия диалога между друг другом. Когда отношения достигли максимума токсичности, то они разъехались. После чего 2 года временили и все же официально развелись. Анна, в свою очередь, намекала на измены со стороны Завгороднего.

Алексей поведал, что бывшая жена сильно ревновала его. instagram positiff

"Слухи об изменах? Конечно, всю жизнь. Нет, не было. Я даже не знаю, почему Катя Осадчая задала такой вопрос. Она же и не сказала, что были. То с чем Аня жила, так это с ревностью, всю жизнь, ко всем и ко всему. И это была большая ее ошибка. Вот и все. И она это знает прекрасно. И она часто ошибалась," - поделился личным Позитив.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева рассказала об отношениях с Позитивом после прекращения существования дуэта. Певица поделилась милым совместным фото, где дала понять поклонникам о статусе их общения.