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Возлюбленный - партнер по "Танцам": KAZKA и RUNSTAR представили клип "Автовідповідач"

Экранного возлюбленного Александры Зарицкой сыграл ее партнер по "Танцам со звездами" - Юрий Мешков.

Автор: Шапарь Анастасия
Возлюбленный - партнер по "Танцам": KAZKA и RUNSTAR представили клип "Автовідповідач"
Зарицкую подозревают в романе с Юрием Мешковым.
instagram kazka.band

Группа КAZKA в коллаборации с RUNSTAR выпустила клип на песню "Автовідповідач". Как сообщает объединение, видеоработа отснята в лучших традициях роуд-муви. Также интерес к клипу подогревается любовной линией фронвумен Александры Зарицкой с ее партнерам по "Танцам со звездами" Юрием Мешковым.

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В клипе можно увидеть ретромобиль, странных попутчиков, дорожные пейзажи, неожиданные повороты сюжета и мистику. В основе сюжета - болезненное расставание, от которого хочется сбежать и все равно не получается, не смотря на физическое расстояние.

"Это исповедь, своего рода. О потерянной любви, умении прощать и магической связи между людьми, который практически невозможно разрушить," - сообщила Зарицкая.

Экранный возлюбленный Александры - партнер по проекту "Танцы со звездами" Юрий Мешков. Ему в клипе предстоит мужественно справиться с испытаниями, в том числе c багажником и телефонными проводами.

Песня "Автовідповідач" вошла в новый альбом KAZKA "SVIT, Vol. 1". Режиссером видеоработы выступил Антон Штука, оператором – Илья Михайлусь.

Ранее мы писали, что Александра Зарицкая похвасталась фигурой после похудения. Певицу замотивировал первоначально танцевальный проект, однако звезда вошла во вкус и продолжает терять килограммы.

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Теги:
новый клип, KAZKA, Александра Зарицкая

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