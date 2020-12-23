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"Грязный маленький вирус": Игги Поп выпустил песню о ковиде

Артисту помог в создании трека Лерон Томас.

"Грязный маленький вирус": Игги Поп выпустил песню о ковиде
Артист, создавая трек, заумничать не хотел
depositphotos

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73-летний американский рокер Игги Поп посвятил песню COVID-19. Называется она "Dirty Little Virus", что в переводе значит "Грязный маленький вирус". Трек обнародован на Ютюбе.

По словам артиста, он желал подготовить не слишком эмоциональную, но и не чересчур глубокую композицию. Воплощать замысел знаменитости помог Лерон Томас. Тот взял на себя редактирование и аранжировку песни, а еще сыграл партию на трубе.

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Напомним о том, что Пол Маккартни представил свой третий сольный альбом "McCartney III", который записал на карантине.

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Игги Поп

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