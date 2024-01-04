Что посмотреть в кино: премьеры недели 4-10 января 2024 года
Кинопремьеры в кинотеатрах Украины — обзор фильмов.
В четверг, 4 января 2024 года, в кинотеатрах Украины обновляется киноафиша. Каждый четверг люди могут посещать кинотеатры Украины, чтобы посмотреть премьеру недели или даже несколько ожидаемых фильмов.
На этой неделе в украинский прокат выйдет пять кинолент. В этом списке есть мультфильм, украинская комедия, романтическая комедия, триллер и драмеди.
Премьеры в кинотеатрах Украины на неделю 4-10 января 2024 года
Бабочка Патрик: на крыльях мечты
Год выпуска - 2023
Жанр: мультфильм
Страны: Канада, Германия
Режиссер: Софи Рой
Премьера в Украине: 4 января
Патрик – совсем необычная бабочка. Он умен и очень изобретательный. А еще он мечтает отправиться в далекое, самое увлекательное приключение в своей жизни. Но летать он так и не научился, потому что с самого детства у него только одно крыло. Что ж, придется прибегнуть к хитростям, смелым изобретениям, а также помощи верных и веселых друзей. Он ни перед чем не остановится и не оставит своей мечты — порхать в небе и наконец увидеть свет с высоты полета.
Дон Жуан с Жашкова
Год выпуска - 2022
Жанры: драма, комедия
Страна: Украина
Режиссер: Виктор Буток
Премьера в Украине: 4 января
Главным героем фильма является Женя Горобчик — киевский фотограф родом из Жашкова, которого очень любят женщины. Он ищет работу, но случайно находит новую любовь. Но у Жени уже есть жена и сын, а еще бывшая жена и куча проблем. Он разрывается между ними и решает, что лучше уж под поезд, чем так далее.
Мистер Блейк к вашим услугам
Год выпуска - 2024
Жанры: комедия, романтика
Страны: Люксембург, Франция
Режиссер: Жиль Легардинье
Премьера в Украине: 4 января
За бестселлером, очаровавшим более миллиона читателей. Комедийная история, полная романтики, очаровательна и мила и настраивает на позитив. Бывший бизнесмен устраивается мажордомом в старинный дворец, где живут странные, но милые женщины.
Ночной заплыв
Год выпуска - 2023
Жанр: триллер
Страна: США
Режиссер: Брайс Макгуайр
Премьера в Украине: 4 января
Бывший бейсболист Рэй Уоллер переезжает в новый дом со своей женой Евой, дочерью Иззи и сыном Эллиотом. Надеясь вернуться в профессиональный спорт, Рэй убеждает Еву, что бассейн на заднем дворе нового дома будет развлечением для детей и обеспечит физиотерапию для него. Но страшная тайна дома затянет семью в бездну неизбежного ужаса.
Следующий гол — победный
Год выпуска - 2023
Жанры: драма, комедия
Страна: США, Великобритания
Режиссер: Тайка Вайтити
Премьера в Украине: 4 января
Предстоящий спортивный комедийно-драматический фильм режиссёра Тайки Вайтити, написавшего сценарий совместно с Иэном Моррисом.