Что посмотреть в кино: премьеры недели 4-10 января 2024 года

Кинопремьеры в кинотеатрах Украины — обзор фильмов.

Автор: Сайко Леся

В четверг, 4 января 2024 года, в кинотеатрах Украины обновляется киноафиша. Каждый четверг люди могут посещать кинотеатры Украины, чтобы посмотреть премьеру недели или даже несколько ожидаемых фильмов.

На этой неделе в украинский прокат выйдет пять кинолент. В этом списке есть мультфильм, украинская комедия, романтическая комедия, триллер и драмеди.

Премьеры в кинотеатрах Украины на неделю 4-10 января 2024 года

Бабочка Патрик: на крыльях мечты

Год выпуска - 2023

Жанр: мультфильм

Страны: Канада, Германия

Что посмотреть в кино в январе 2024 kinofilms.ua

Режиссер: Софи Рой

Премьера в Украине: 4 января

Патрик – совсем необычная бабочка. Он умен и очень изобретательный. А еще он мечтает отправиться в далекое, самое увлекательное приключение в своей жизни. Но летать он так и не научился, потому что с самого детства у него только одно крыло. Что ж, придется прибегнуть к хитростям, смелым изобретениям, а также помощи верных и веселых друзей. Он ни перед чем не остановится и не оставит своей мечты — порхать в небе и наконец увидеть свет с высоты полета.

Дон Жуан с Жашкова

Год выпуска - 2022

Жанры: драма, комедия

Страна: Украина

Что посмотреть в кино в январе 2024 kinofilms.ua

Режиссер: Виктор Буток

Премьера в Украине: 4 января

Главным героем фильма является Женя Горобчик — киевский фотограф родом из Жашкова, которого очень любят женщины. Он ищет работу, но случайно находит новую любовь. Но у Жени уже есть жена и сын, а еще бывшая жена и куча проблем. Он разрывается между ними и решает, что лучше уж под поезд, чем так далее.

Мистер Блейк к вашим услугам

Год выпуска - 2024

Жанры: комедия, романтика

Страны: Люксембург, Франция

Что посмотреть в кино в январе 2024 kinofilms.ua

Режиссер: Жиль Легардинье

Премьера в Украине: 4 января

За бестселлером, очаровавшим более миллиона читателей. Комедийная история, полная романтики, очаровательна и мила и настраивает на позитив. Бывший бизнесмен устраивается мажордомом в старинный дворец, где живут странные, но милые женщины.

Ночной заплыв

Год выпуска - 2023

Жанр: триллер

Страна: США

Что посмотреть в кино в январе 2024 kinofilms.ua

Режиссер: Брайс Макгуайр

Премьера в Украине: 4 января

Бывший бейсболист Рэй Уоллер переезжает в новый дом со своей женой Евой, дочерью Иззи и сыном Эллиотом. Надеясь вернуться в профессиональный спорт, Рэй убеждает Еву, что бассейн на заднем дворе нового дома будет развлечением для детей и обеспечит физиотерапию для него. Но страшная тайна дома затянет семью в бездну неизбежного ужаса.

Следующий гол — победный

Год выпуска - 2023

Жанры: драма, комедия

Страна: США, Великобритания

Что посмотреть в кино в январе 2024 kinofilms.ua

Режиссер: Тайка Вайтити

Премьера в Украине: 4 января

Предстоящий спортивный комедийно-драматический фильм режиссёра Тайки Вайтити, написавшего сценарий совместно с Иэном Моррисом.