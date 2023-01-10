Премьеры телесериалов в январе 2023: что посмотреть на досуге

Какие сериалы выйдут на экраны, календарь премьер месяца.

В "Последних из нас" снялся Педро Паскаль, ранее воплотивший Мандалорца

Календарь премьер сериалов на январь 2023 включает множество проектов. Но, судя по интересу зрителей в соцсетях, они весьма взволнованы по поводу адаптации видеоигры The Last of Us, возвращением "Звездных войн" и "Викингов". Узнайте, какие еще шоу вошли в список самого желанного из того, что смотреть в январе 2023.

Премьеры января 2023 – сериалы

Последние из нас – сезон 1 (HBO)

Премьера: воскресенье 15 января.

Адаптации видеоигры "Последние из нас/The Last of Us" с Педро Паскалем и Беллой Рэмси в главных ролях.

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Осуществлялась сценаристом Крейгом Мазином (создателем знаменитого сериала HBO "Чернобыль") и Нилом Дракманном, который был сценаристом и сорежиссером первой игры.

Паскаль играет Джоэла. Последнего нанимают сопровождать подростка Элли (Рэмси) через постапокалиптический кошмарный мир, в котором грибковое заражение мозга превратило людей в опустошающих монстров.

В сериале также снялись:

Габриэль Луна в роли Томми

Анна Торв в роли Тесс

Нико Паркер в роли Сары

Мюррей Бартлетт в роли Фрэнка

Ник Офферман в роли Билла

Мелани Лински в роли Кэтлин

Сторм Рид в роли Райли

Мерл Дэндридж в роли Марлен

Джеффри Пирс в роли Перри

Ламар Джонсон в роли Генри

Кейвонн Вудард в роли Сэма

Грэм Грин в роли Марлона

Элейн Майлз в роли Флоренс

Эшли Джонсон и Трой Бейкер также играют главные роли.

Звездные войны: Бракованная партия – сезон 2 (Disney+)

Премьера: среда 4 января.

Новые сериалы в январе 2023 дополняют мультипликационные клоны с экстраординарными способностями, которые возьмут на себя новые миссии и встретятся со старыми и новыми врагами, продолжая путешествовать по Империи после падения Республики. Специально для почитателей франшизи "Звездные войны".

Викинги: Вальхалла – сезон 2 (Netflix)

Премьера: четверг 12 января.

Сериал-продолжение "Викингов" от Netflix, несомненно, занимает обязательное место в списке "лучшие сериалы на январь 2023". Действие новинки происходит в начале 11 века. Зрителям прежде рассказали о приключениях знаменитых викингов, в том числе исследователя Лейфа Эрикссона (Сэм Корлетт), его сестры Фрейдис Эриксдоттер (Фрида Густавссон) и амбициозного скандинавского принца Харальда Сигурдссона (Лео Сутер). Действие второго сезона начинается после падения Каттегата. Лейф, Фрейдис и принц Харальд теперь должны испытать свои амбиции и храбрость в незнакомых, новых мирах.

Велма – 1 сезон (HBO Max)

Премьера: четверг 12 января.

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Четвертый проект в списке, который попал в календарь сериалов на январь 2023. Анимационная комедия для взрослых рассказывает историю происхождения Велмы Динкли, незамеченного и недооцененного мозга банды Scooby-Doo Mystery Inc. В сериале снимались Минди Калинг в роли Велмы, Гленн Хоуэртон в роли Фреда, Сэм Ричардсон в роли Норвилла ("Шэгги") и Констанс Ву в роли Дафны.

Охотники – сезон 2 (Prime Video)

Премьера: пятница, 13 января.

Исследуя вопрос, какие сериалы выйдут в январе 2023, нельзя было пропустить продолжение "Охотников".

Во втором сезоне действующие лица должны воссоединиться, чтобы выследить нацистского лидера Адольфа Гитлера, скрывающегося в Южной Америке. Угроза из прошлого Мейера Оффермана (Аль Пачино) может раскрыть его тайну и истинную личность с опасными последствиями для Охотников. Завсегдатай нового сериала Дженнифер Джейсон Ли присоединяется к Пачино и возвращающимся звездам, среди которых – Логан Лерман, Джеррика Хинтон, Лена Олин, Джош Рэднор, Тиффани Бун, Кэрол Кейн, Луи Озава, Кейт Малвани и Грег Остин.

Мейфейрские ведьмы – сезон 1 (AMC/AMC +)

Премьера: Воскресенье 8 января.

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Сериал из восьми эпизодов, основанный на трилогии романов Энн Райс "Жизнь ведьм Мейфэр", рассказывает о нейрохирурге Роуэн (Александра Даддарио), которая обнаруживает, что является наследницей семьи ведьм. Роуэн приходится бороться со зловещим присутствием, которое преследовало ее семью на протяжении поколений, пока она борется со своими вновь обретенными способностями. Среди звезд сериала также Джек Хьюстон ("Фарго"), Тонгайи Чириса ("Другая жизнь") и Гарри Хэмлин ("Безумцы").

Ранее мы писали, что появился украинский трейлер нового фильма с Марго Робби и Райаном Гослингом "Барби".