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Грустные новости: Генри Кавилл не вернется к роли Супермена

Режиссер "Супермена" подтвердил, что уже идет работа над сценарием.

Автор: Шапарь Анастасия
Грустные новости: Генри Кавилл не вернется к роли Супермена
Генри Кавилл.
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Британский актер Генри Кавилл официально заявил, что больше не будет играть Супермена в одноименном фильме киновселенной DC. В своем Инстаграме артист сообщил о грустной новости.

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К слову, режиссер фильма Греймс Ганн ранее подтверждал, что идет работа над сценарием нового "Супермена", в котором расскажут о юности супергероя. Вероятно, что не приглашать Кавилла в новый фильм было решением создателей "Супермена". 

"Я только что встретился с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном, и у меня грустные новости для всех вас. Я все же не вернусь к роли Супермена. После того, как студия объявила о моем возвращении в октябре, эту новость сообщать нелегко, но такая жизнь. Я уважаю этот выбор. Джеймсу и Питеру придется построить всю вселенную, и я желаю им и всем, кто причастен к новой вселенной, удачи и счастья," - сообщил Генри. 

Также Кавилл убедил поклонников, что идеи его героя никуда не исчезнут.

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Теги:
Супермен, Генри Кавилл

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