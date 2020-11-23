Американский рэпер задействовал огнемет на крыше автобуса в Нью-Йорке

И это не были съемки клипа.

Cудя по инстаграм-странице исполнителя, он и раньше любил играть с огнем

Читай также: Рэперские заработки: Моргенштерн назвал сумму своих доходов

Артист, именующий себя Dupree G.O.D., проехался в Бруклене, Нью-Йорке, на автобусе. Точнее – на крыше автобуса. И не так с ветерком, как с огоньком. В руках у него имелся огнемет, из которого время от времени исполнитель извергал пламя. Видео происшествия, а это были не съемки музыкального ролика, появилось в сети.

Случилось сие 8-го ноября. Рэпер слелал это, как он сам объяснил, ради искусства. Тем временем представитель транспортной организации, которая располагает городским автобусом, искусства в этом не узрел, и окрестил поступок прилагательными "абсурдный, опасный и глупый”.

Полиция начала расследование. Как поведало транспортное управление, 25 пассажиров было выпущено из автобуса на следующей остановке. Те пересели на другой автобус. Никто не пострадал.

Читай также: Евгений Кошевой примерял образ рэпера

Позже Дюпри сам предстал перед правоохранителями со своим адвокатом. По словам последнего, огнеметы в Нью-Йорке не запрещены, посему в действиях его клиента ничего незаконного не было. Но перед судом артисту таки придется предстать. Ему инкриминируют хулиганство и создание угрозы жизням людей.

На своей инстаграм-странице рэпер и ранее выставлял видео с огнеметом.

Напомним, 17-го октября 48 лет исполнилось Эминему, в связи с чем мы вспомнили о его ТОП-7 клипов.