Где отдохнуть в Киеве: концерты, премьеры в кинотеатрах, выставки.

Автор: Сайко Леся

Куда пойти на выходные 17-18 февраля 2024 года: афиша мероприятий

В феврале 2024 года будет немало событий, как и в эти выходные. Чтобы узнать об этом больше, предлагаем прочитать эту статью. В ней мы расскажем, как спланировать свой досуг на эти выходные в столице заранее. Также мы предлагаем изучить афишу мероприятий, с помощью которой вы сможете решить, куда пойти в Киеве и что посмотреть в Киеве 17-18 февраля.

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Киноафиша на выходные 17-18 февраля 2024 года

На этих выходных 17-18 февраля афиша мероприятий в Киеве богата на развлечения, спектакли, концерты и выставки. Поэтому мы спешим поднести вам последние новости Киева и показать, где отдохнуть в столице с друзьями или семьей на выходных 17-18 февраля 2024 года.

На этих выходных в кинотеатрах Украины покажут восемь премьер и фильмы, которые вышли в прокат ранее. Среди них есть биографическая драма, комедия, драма, фэнтези.

Список фильмов, которые покажут в кинотеатрах Киева 17-18 февраля:

Боб Марли: Одна любовь (премьера недели)

Кэрол (премьера недели)

Лучший нянь (премьера недели)

Мадам паутина (премьера недели)

Вкус страсти (премьера недели)

Уроки толерантности (премьера недели)

Монашки на драйве!

Другой Франко

Будь ты последним

Элла и черный ягуар

Супер крылья

Любовь по вызову

Хищная ночь

Фаворитка Миллера

Аргайл

Моя прекрасная свадьба

Идеальные дни

Путь к славе: Лянча против Ауди

Как там Катя?

Люблю тебя ненавидеть

История Тито и Винни

Голда

Догмэн

Бедные-несчастные

Железный коготь

Пчеловод

Ля Палисиада

Кентервильское привидение

Рождество на Веселой ферме

Аквамен и потерянное королевство

Перелет

Вонка

20 дней в Мариуполе

Человек-паук: сквозь вселенную

Дюна

Как провести выходные в Киеве

Афиша мероприятий на 17 февраля в Киеве:

НАОНИ оркестра с детской программой – «Волшебная палочка дирижера»

Когда: 17 февраля, 15:00.

Где: Pochayna Event Hall, г. Киев, пр-т Степана Бандеры, 23.

Афиша на выходные kontramarka.ua

Процесс

Когда: 17 февраля, 16:00.

Где: Театр на Подоле, Андреевский спуск, 20Б, Киев.

Афиша на выходные kontramarka.ua

Вечерницы на Сретение Зимняя Страна Мечт с Олегом Скрипкой

Когда: 17 февраля, 19:00.

Где: Осокор Резиденс, ул. Виноградная, 2.

Афиша на выходные kontramarka.ua

Группа Romax

Когда: 17 февраля, 19:00.

Где: Гарнизон, ул. Крещатик 15/4, 15/4.

Афиша на выходные kontramarka.ua

Вечеринка Valentine's Day

Когда: 17 февраля, 18:00.

Где: Интенсивный проект, г. Киев, ул. Кудряшова, 3

Афиша на выходные kontramarka.ua

Афиша мероприятий на 18 февраля в Киеве:

Спектакль "Украденное счастье"

Когда: 18 февраля, 12:00.

Где: Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 5 (г. «Театральная»).

Афиша на выходные kontramarka.ua

Спектакль "Море-океан"

Когда: 18 февраля, 17:00.

Где: Театр на Печерске, г. Киев, ул. Немировича-Данченко, 5.

Афиша на выходные kontramarka.ua

Капелла Ревуцкого "Рождена свободной"

Когда: 18 февраля, 18:00.

Где: Киевский Дом ученых НАН Украины, улица Владимирская, 45А, Киев.

Афиша на выходные kontramarka.ua

Спектакль "Где ты"

Когда: 18 февраля, 18:30.

Где: Театр «Океан», ул. О. Довженко, 3.

Афиша на выходные kontramarka.ua

Мистическая история "Ультима Туле"

Когда: 18 февраля, 19:00.

Где: Театр «Колесо», г. Киев, ул. Андреевский спуск, 8.