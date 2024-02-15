Куда пойти на выходные 17-18 февраля 2024 года: афиша мероприятий
Где отдохнуть в Киеве: концерты, премьеры в кинотеатрах, выставки.
В феврале 2024 года будет немало событий, как и в эти выходные. Чтобы узнать об этом больше, предлагаем прочитать эту статью. В ней мы расскажем, как спланировать свой досуг на эти выходные в столице заранее. Также мы предлагаем изучить афишу мероприятий, с помощью которой вы сможете решить, куда пойти в Киеве и что посмотреть в Киеве 17-18 февраля.
Читай также: Что посмотреть в кино: премьеры недели 15-21 февраля 2024 годаНа этих выходных 17-18 февраля афиша мероприятий в Киеве богата на развлечения, спектакли, концерты и выставки. Поэтому мы спешим поднести вам последние новости Киева и показать, где отдохнуть в столице с друзьями или семьей на выходных 17-18 февраля 2024 года.
Киноафиша на выходные 17-18 февраля 2024 года
На этих выходных в кинотеатрах Украины покажут восемь премьер и фильмы, которые вышли в прокат ранее. Среди них есть биографическая драма, комедия, драма, фэнтези.
Список фильмов, которые покажут в кинотеатрах Киева 17-18 февраля:
- Боб Марли: Одна любовь (премьера недели)
- Кэрол (премьера недели)
- Лучший нянь (премьера недели)
- Мадам паутина (премьера недели)
- Вкус страсти (премьера недели)
- Уроки толерантности (премьера недели)
- Монашки на драйве!
- Другой Франко
- Будь ты последним
- Элла и черный ягуар
- Супер крылья
- Любовь по вызову
- Хищная ночь
- Фаворитка Миллера
- Аргайл
- Моя прекрасная свадьба
- Идеальные дни
- Путь к славе: Лянча против Ауди
- Как там Катя?
- Люблю тебя ненавидеть
- История Тито и Винни
- Голда
- Догмэн
- Бедные-несчастные
- Железный коготь
- Пчеловод
- Ля Палисиада
- Кентервильское привидение
- Рождество на Веселой ферме
- Аквамен и потерянное королевство
- Перелет
- Вонка
- 20 дней в Мариуполе
- Человек-паук: сквозь вселенную
- Дюна
Как провести выходные в Киеве
Афиша мероприятий на 17 февраля в Киеве:
НАОНИ оркестра с детской программой – «Волшебная палочка дирижера»
Когда: 17 февраля, 15:00.
Где: Pochayna Event Hall, г. Киев, пр-т Степана Бандеры, 23.
Процесс
Когда: 17 февраля, 16:00.
Где: Театр на Подоле, Андреевский спуск, 20Б, Киев.
Вечерницы на Сретение Зимняя Страна Мечт с Олегом Скрипкой
Когда: 17 февраля, 19:00.
Где: Осокор Резиденс, ул. Виноградная, 2.
Группа Romax
Когда: 17 февраля, 19:00.
Где: Гарнизон, ул. Крещатик 15/4, 15/4.
Вечеринка Valentine's Day
Когда: 17 февраля, 18:00.
Где: Интенсивный проект, г. Киев, ул. Кудряшова, 3
Афиша мероприятий на 18 февраля в Киеве:
Спектакль "Украденное счастье"
Когда: 18 февраля, 12:00.
Где: Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 5 (г. «Театральная»).
Спектакль "Море-океан"
Когда: 18 февраля, 17:00.
Где: Театр на Печерске, г. Киев, ул. Немировича-Данченко, 5.
Капелла Ревуцкого "Рождена свободной"
Когда: 18 февраля, 18:00.
Где: Киевский Дом ученых НАН Украины, улица Владимирская, 45А, Киев.
Спектакль "Где ты"
Когда: 18 февраля, 18:30.
Где: Театр «Океан», ул. О. Довженко, 3.
Мистическая история "Ультима Туле"
Когда: 18 февраля, 19:00.
Где: Театр «Колесо», г. Киев, ул. Андреевский спуск, 8.