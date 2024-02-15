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Куда пойти на выходные 17-18 февраля 2024 года: афиша мероприятий

Где отдохнуть в Киеве: концерты, премьеры в кинотеатрах, выставки.

Автор: Сайко Леся
Куда пойти на выходные 17-18 февраля 2024 года: афиша мероприятий
Куда пойти на выходные 17-18 февраля 2024 года: афиша мероприятий
kontramarka.ua

В феврале 2024 года будет немало событий, как и в эти выходные. Чтобы узнать об этом больше, предлагаем прочитать эту статью. В ней мы расскажем, как спланировать свой досуг на эти выходные в столице заранее. Также мы предлагаем изучить афишу мероприятий, с помощью которой вы сможете решить, куда пойти в Киеве и что посмотреть в Киеве 17-18 февраля. 

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На этих выходных 17-18 февраля афиша мероприятий в Киеве богата на развлечения, спектакли, концерты и выставки. Поэтому мы спешим поднести вам последние новости Киева и показать, где отдохнуть в столице с друзьями или семьей на выходных 17-18 февраля 2024 года.

Киноафиша на выходные 17-18 февраля 2024 года

На этих выходных в кинотеатрах Украины покажут восемь премьер и фильмы, которые вышли в прокат ранее. Среди них есть биографическая драма, комедия, драма, фэнтези. 

Список фильмов, которые покажут в кинотеатрах Киева 17-18 февраля:

  • Боб Марли: Одна любовь (премьера недели)
  • Кэрол (премьера недели)
  • Лучший нянь (премьера недели)
  • Мадам паутина (премьера недели)
  • Вкус страсти (премьера недели)
  • Уроки толерантности (премьера недели)
  • Монашки на драйве!
  • Другой Франко
  • Будь ты последним
  • Элла и черный ягуар
  • Супер крылья
  • Любовь по вызову
  • Хищная ночь
  • Фаворитка Миллера
  • Аргайл
  • Моя прекрасная свадьба
  • Идеальные дни
  • Путь к славе: Лянча против Ауди
  • Как там Катя?
  • Люблю тебя ненавидеть
  • История Тито и Винни
  • Голда
  • Догмэн
  • Бедные-несчастные
  • Железный коготь
  • Пчеловод
  • Ля Палисиада
  • Кентервильское привидение
  • Рождество на Веселой ферме
  • Аквамен и потерянное королевство
  • Перелет
  • Вонка
  • 20 дней в Мариуполе
  • Человек-паук: сквозь вселенную
  • Дюна

Как провести выходные в Киеве

Афиша мероприятий на 17 февраля в Киеве:

НАОНИ оркестра с детской программой – «Волшебная палочка дирижера»

Когда: 17 февраля, 15:00. 
Где: Pochayna Event Hall, г. Киев, пр-т Степана Бандеры, 23.

Афиша на выходные
Афиша на выходные
kontramarka.ua

Процесс

Когда: 17 февраля, 16:00. 
Где: Театр на Подоле, Андреевский спуск, 20Б, Киев.

Афиша на выходные
Афиша на выходные
kontramarka.ua

Вечерницы на Сретение Зимняя Страна Мечт с Олегом Скрипкой

Когда: 17 февраля, 19:00.
Где: Осокор Резиденс, ул. Виноградная, 2.

Афиша на выходные
Афиша на выходные
kontramarka.ua

Группа Romax

Когда: 17 февраля, 19:00.
Где: Гарнизон, ул. Крещатик 15/4, 15/4.

Афиша на выходные
Афиша на выходные
kontramarka.ua

Вечеринка Valentine's Day

Когда: 17 февраля, 18:00.
Где: Интенсивный проект, г. Киев, ул. Кудряшова, 3

Афиша на выходные
Афиша на выходные
kontramarka.ua

Афиша мероприятий на 18 февраля в Киеве:

Спектакль "Украденное счастье" 

Когда: 18 февраля, 12:00. 
Где: Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 5 (г. «Театральная»).

Афиша на выходные
Афиша на выходные
kontramarka.ua

Спектакль "Море-океан"

Когда: 18 февраля, 17:00. 
Где: Театр на Печерске, г. Киев, ул. Немировича-Данченко, 5.

Афиша на выходные
Афиша на выходные
kontramarka.ua

Капелла Ревуцкого "Рождена свободной"

Когда: 18 февраля, 18:00. 
Где: Киевский Дом ученых НАН Украины, улица Владимирская, 45А, Киев.

Афиша на выходные
Афиша на выходные
kontramarka.ua

Спектакль "Где ты"

Когда: 18 февраля, 18:30. 
Где: Театр «Океан», ул. О. Довженко, 3.

Афиша на выходные
Афиша на выходные
kontramarka.ua

Мистическая история "Ультима Туле"

Когда: 18 февраля, 19:00. 
Где: Театр «Колесо», г. Киев, ул. Андреевский спуск, 8.

Афиша на выходные
Афиша на выходные
kontramarka.ua

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