Что посмотреть в кино: премьеры недели 15-21 февраля 2024 года
Кинопремьеры в кинотеатрах Украины — обзор фильмов.
В четверг, 15 февраля 2024 года, в кинотеатрах Украины обновляется киноафиша. Каждый четверг люди могут посещать кинотеатры Украины, чтобы посмотреть премьеру недели или даже несколько ожидаемых фильмов.
На этой неделе в украинский прокат выйдет четыре киноленты. В этом списке есть биографическая драма, мелодрама, комедия и анимация.
Премьеры в кинотеатрах Украины на неделю 15-21 февраля 2024 года
Боб Марли: Одна любовь
Год выпуска - 2024
Жанр: драма
Страна: США
Режиссер: Рейнальдо Маркус Грин
Премьера в Украине: 15 февраля
Откройте для себя историю Боба Марли о преодолении трудностей и путешествиях, связанных с его революционной музыкой.
Кэрол
Год выпуска - 2015
Жанр: мелодрама
Страны: Великобритания, США
Режиссер: Тодд Хейнс
Премьера в Украине: 15 февраля
Сюжет фильма повествует о непростых любовных взаимоотношениях, где две женщины находят друг в друге отдушину и привязываются все большей и большей силой. Это делает их сначала лучшими подругами, а затем и любовницами. Запретная любовь изменит их судьбы навсегда.
Лучший нянь
Год выпуска - 2023
Жанр: комедия
Страна: Франция
Режиссер: Кристоф Барратье
Премьера в Украине: 15 февраля
Виктор – успешный фокусник. Карьера на подъеме, он собирает полные залы. Наконец-то ему предложили мировое турне! Но есть одна мелочь – маленький ребенок, за которым надо ухаживать, потому что он дома и за маму, и за папу. Поиски няни провалились, и единственный вариант – звать дедушку…
Марс-экспресс
Год выпуска - 2023
Жанры: фантастика, детектив, анимация
Страна: Франция
Режиссер: Жереми Перин
Премьера в Украине: 15 февраля
Марс, далёкое будущее. Два частных сыщика — человек Алин Руби и андроид Карлос Ривера, реплика её покойного мужа — разыскивают студента, который создал код, снимающий с роботов этические ограничения.
Стоит отметить, что 14 февраля 2024 года в кинопрокат Украины вышли такие фильмы: "Уроки толерантности", "Вкус страсти", "Мадам паутина".