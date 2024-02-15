Кинопремьеры в кинотеатрах Украины — обзор фильмов.

Автор: Сайко Леся

Что посмотреть в кино: премьеры недели 15-21 февраля 2024 года

В четверг, 15 февраля 2024 года, в кинотеатрах Украины обновляется киноафиша. Каждый четверг люди могут посещать кинотеатры Украины, чтобы посмотреть премьеру недели или даже несколько ожидаемых фильмов.

На этой неделе в украинский прокат выйдет четыре киноленты. В этом списке есть биографическая драма, мелодрама, комедия и анимация.

Премьеры в кинотеатрах Украины на неделю 15-21 февраля 2024 года

Боб Марли: Одна любовь

Год выпуска - 2024

Жанр: драма

Страна: США

Режиссер: Рейнальдо Маркус Грин

Премьера в Украине: 15 февраля

Откройте для себя историю Боба Марли о преодолении трудностей и путешествиях, связанных с его революционной музыкой.

Киноафиша недели kinofilms.ua

Кэрол

Год выпуска - 2015

Жанр: мелодрама

Страны: Великобритания, США

Режиссер: Тодд Хейнс

Премьера в Украине: 15 февраля

Сюжет фильма повествует о непростых любовных взаимоотношениях, где две женщины находят друг в друге отдушину и привязываются все большей и большей силой. Это делает их сначала лучшими подругами, а затем и любовницами. Запретная любовь изменит их судьбы навсегда.

Киноафиша недели kinofilms.ua

Лучший нянь

Год выпуска - 2023

Жанр: комедия

Страна: Франция

Режиссер: Кристоф Барратье

Премьера в Украине: 15 февраля

Виктор – успешный фокусник. Карьера на подъеме, он собирает полные залы. Наконец-то ему предложили мировое турне! Но есть одна мелочь – маленький ребенок, за которым надо ухаживать, потому что он дома и за маму, и за папу. Поиски няни провалились, и единственный вариант – звать дедушку…

Киноафиша недели kinofilms.ua

Марс-экспресс

Год выпуска - 2023

Жанры: фантастика, детектив, анимация

Страна: Франция

Режиссер: Жереми Перин

Премьера в Украине: 15 февраля

Марс, далёкое будущее. Два частных сыщика — человек Алин Руби и андроид Карлос Ривера, реплика её покойного мужа — разыскивают студента, который создал код, снимающий с роботов этические ограничения.

Киноафиша недели kinofilms.ua

Стоит отметить, что 14 февраля 2024 года в кинопрокат Украины вышли такие фильмы: "Уроки толерантности", "Вкус страсти", "Мадам паутина".