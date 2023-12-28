Где отдохнуть в Киеве: концерты, премьеры в кинотеатрах, выставки.

Автор: Сайко Леся

Куда пойти на выходные 30-31 декабря 2023 года: афиша мероприятий

В декабре было немало событий, как и в эти выходные. Чтобы узнать об этом больше, предлагаем прочитать эту статью. В ней мы расскажем, как спланировать свой досуг на эти выходные в столице заранее. Также мы предлагаем изучить афишу мероприятий, с помощью которой вы сможете решить, куда пойти в Киеве и что посмотреть в Киеве 30-31 декабря.

На этих выходных 30-31 декабря афиша мероприятий в Киеве богата на развлечения, спектакли, концерты и выставки. Поэтому мы спешим поднести вам последние новости Киева и показать, где отдохнуть в столице с друзьями или семьей на выходных 30-31 декабря 2023 года.

Киноафиша на выходные 30-31 декабря 2023

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На этих выходных в кинотеатрах Украины покажут шесть премьер и фильмы, которые вышли в прокат ранее. Среди них есть мультфильмы, драмеди, украинская комедия, комедийная мелодрама, триллер и биографический фильм.

Список фильмов, которые покажут в кинотеатрах Киева 30-31 декабря:

Феррари (премьера недели)

Мой карпатский дедушка (премьера недели)

Кентервильское привидение (премьера недели)

Счастливый случай (премьера недели)

Рождественское приключение (премьера недели)

Рождество на Веселой ферме (премьера недели)

Аквамен и потерянное королевство

Перелет

Путешествие в Вифлеем

Секс-Терапия

Как влюбиться к Рождеству

Вонка

Анатомия падения

Плохие гномы. Рождественский разгром

Три мушкетёра: Миледи

Выживут только любовники

Альма и Оскар

Бесконечность по Флориану

Наполеон

Желание

Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах

Опавшие листья

Евродонбас

Я, Нина

Мармадюк

Железные бабочки

Памфир

Корсет

Друзья-Неразлейвода

Реальная любовь (2003)

Как провести выходные в Киеве

Афиша мероприятий на 30 декабря в Киеве:

Театральная комедия "№13 или Олинклюзив"

Время: 18.00

Где: Центральный Дом Офицеров ВСУ

Спектакль «Никаких вариантов»

Время: 18.00

Где: Дом Архитектора

Спектакль "Семейный ужин"

Время: 18.00

Где: Национальный театр имени Леси Украинки Ул. Б. Хмельницкого, 5

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С этим спектаклем что-то не так.

Время: 18.00

Где: Театр Драмы и Комедии Броварской проспект, 25

Эротическое представление "Знакомство с окончанием"

Время: 18.00

Где: Арт-студия «Темный Софит»

Спектакль "Три любви"

Время: 18.00

Где: Национальный театр имени Леси Украинки Ул. Б. Хмельницкого, 5

Куда пойти на Новый год 2024: мероприятия в Киеве kyivpost.com

Спектакль "О нежном сердце"

Время: 18.00

Где: Театр на Михайловский ул. Михайловская, 24

Концерт Юрия Великого

Время: 18.00

Где: Жовтневый дворец Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Спектакль "Новогодний кекс"

Время: 18.00

Где: Карибиан клуб Ул. С. Петлюры, 4

Куда пойти на Новый год 2024: мероприятия в Киеве kyivpost.com

Фома и группа Мандри

Время: 18.00

Где: Докер паб Ул. Богатырская, 25

Театральное соединение Fe.Nik.S. «Камасутра на ужин, или Украинская Готика». Премьера

Время: 18.00

Где: культ театр

Стендап от Дэна

Время: 18.00

Где: The House ул. Жилянская, 97

Куда пойти на Новый год 2024: мероприятия в Киеве kyivpost.com

Стендап "Лучшие враги"

Время: 18.00

Где: Подвал Культуры Ул. Гончара, 30 А

«Новогодние чудеса»

Время: 19.00

Где: Кирха Святой Екатерины

10 комиков

Время: 19.30

Где: Бочка Pub Ул. Крещатик, 19

Куда пойти на Новый год 2024: мероприятия в Киеве kyivpost.com

Афиша мероприятий на 31 декабря в Киеве:

За пять часов до Нового Года

Время: 18.00

Где: Октябрьский дворец Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Спектакль "Мегеры"

Время: 18.00

Где: Центральный Дом Офицеров ВСУ

Концерт "Grande Amore"

Время: 18.00

Где: Дом Архитектора Ул. Верхний Вал, 7

Куда пойти на Новый год 2024: мероприятия в Киеве kyivpost.com

Новогодняя ночь — Назад в будущее — Группа Море Хуана

Время: 18.00

Где: Докер паб Ул. Богатырская, 25

«Happy New Year». Новогодние и рождественские хиты

Время: 18.00

Где: Дом Архитектора Ул. Верхний Вал, 7

New Rockin' Year 2024

Время: 18.00

Где: Pepper's Club Ул. Острожских, 8

Куда пойти на Новый год 2024: мероприятия в Киеве kyivpost.com

New Rockin' Year 2024

Время: 19.00

Где: Pepper's Club Ул. Острожских, 8

Новогодняя ночь

Время: 19.00

Где: Ресторанно-гостиничный комплекс «KRAKOW»

Новый год в Osocor Residence

Время: 19.00

Где: Osocor restaurant Ул. Виноградная, 2

Куда пойти на Новый год 2024: мероприятия в Киеве kyivpost.com

Новогодняя программа

Время: 19.00

Где: Карибиан клуб Ул. С. Петлюры, 4