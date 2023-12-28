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Куда пойти на выходные 30-31 декабря 2023 года: афиша мероприятий

Где отдохнуть в Киеве: концерты, премьеры в кинотеатрах, выставки.

Автор: Сайко Леся
Куда пойти на выходные 30-31 декабря 2023 года: афиша мероприятий
Куда пойти на выходные 30-31 декабря 2023 года: афиша мероприятий
коллаж/freepik.com

В декабре было немало событий, как и в эти выходные. Чтобы узнать об этом больше, предлагаем прочитать эту статью. В ней мы расскажем, как спланировать свой досуг на эти выходные в столице заранее. Также мы предлагаем изучить афишу мероприятий, с помощью которой вы сможете решить, куда пойти в Киеве и что посмотреть в Киеве 30-31 декабря. 

На этих выходных 30-31 декабря афиша мероприятий в Киеве богата на развлечения, спектакли, концерты и выставки. Поэтому мы спешим поднести вам последние новости Киева и показать, где отдохнуть в столице с друзьями или семьей на выходных 30-31 декабря 2023 года.

Киноафиша на выходные 30-31 декабря 2023

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На этих выходных в кинотеатрах Украины покажут шесть премьер и фильмы, которые вышли в прокат ранее. Среди них есть мультфильмы, драмеди, украинская комедия, комедийная мелодрама, триллер и биографический фильм. 

Список фильмов, которые покажут в кинотеатрах Киева 30-31 декабря:

  • Феррари (премьера недели) 
  • Мой карпатский дедушка (премьера недели) 
  • Кентервильское привидение (премьера недели) 
  • Счастливый случай (премьера недели) 
  • Рождественское приключение (премьера недели) 
  • Рождество на Веселой ферме (премьера недели) 
  • Аквамен и потерянное королевство 
  • Перелет 
  • Путешествие в Вифлеем 
  • Секс-Терапия 
  • Как влюбиться к Рождеству
  • Вонка 
  • Анатомия падения
  • Плохие гномы. Рождественский разгром
  • Три мушкетёра: Миледи
  • Выживут только любовники 
  • Альма и Оскар
  • Бесконечность по Флориану 
  • Наполеон 
  • Желание
  • Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах
  • Опавшие листья 
  • Евродонбас
  • Я, Нина
  • Мармадюк
  • Железные бабочки
  • Памфир
  • Корсет
  • Друзья-Неразлейвода 
  • Реальная любовь (2003)

Как провести выходные в Киеве

Афиша мероприятий на 30 декабря в Киеве:

Театральная комедия "№13 или Олинклюзив"

Время: 18.00
Где: Центральный Дом Офицеров ВСУ

Спектакль «Никаких вариантов» 

Время: 18.00
Где: Дом Архитектора

Спектакль "Семейный ужин" 

Время: 18.00
Где: Национальный театр имени Леси Украинки Ул. Б. Хмельницкого, 5

Куда пойти на Новый год 2024: мероприятия в Киеве
Куда пойти на Новый год 2024: мероприятия в Киеве
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С этим спектаклем что-то не так.

Время: 18.00
Где: Театр Драмы и Комедии Броварской проспект, 25

Эротическое представление "Знакомство с окончанием" 

Время: 18.00
Где: Арт-студия «Темный Софит»

Спектакль "Три любви" 

Время: 18.00
Где: Национальный театр имени Леси Украинки Ул. Б. Хмельницкого, 5

Куда пойти на Новый год 2024: мероприятия в Киеве
Куда пойти на Новый год 2024: мероприятия в Киеве
kyivpost.com

Спектакль "О нежном сердце"

Время: 18.00
Где: Театр на Михайловский ул. Михайловская, 24

Концерт Юрия Великого 

Время: 18.00
Где: Жовтневый дворец Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Спектакль "Новогодний кекс" 

Время: 18.00
Где: Карибиан клуб Ул. С. Петлюры, 4

Куда пойти на Новый год 2024: мероприятия в Киеве
Куда пойти на Новый год 2024: мероприятия в Киеве
kyivpost.com

Фома и группа Мандри 

Время: 18.00
Где: Докер паб Ул. Богатырская, 25

Театральное соединение Fe.Nik.S.  «Камасутра на ужин, или Украинская Готика».  Премьера 

Время: 18.00
Где: культ театр

Стендап от Дэна 

Время: 18.00
Где: The House ул. Жилянская, 97

Куда пойти на Новый год 2024: мероприятия в Киеве
Куда пойти на Новый год 2024: мероприятия в Киеве
kyivpost.com

Стендап "Лучшие враги" 

Время: 18.00
Где: Подвал Культуры Ул. Гончара, 30 А

«Новогодние чудеса» 

Время: 19.00
Где: Кирха Святой Екатерины

10 комиков 

Время: 19.30
Где: Бочка Pub Ул. Крещатик, 19

Куда пойти на Новый год 2024: мероприятия в Киеве
Куда пойти на Новый год 2024: мероприятия в Киеве
kyivpost.com

Афиша мероприятий на 31 декабря в Киеве:

За пять часов до Нового Года

Время: 18.00
Где: Октябрьский дворец Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Спектакль "Мегеры" 

Время: 18.00
Где: Центральный Дом Офицеров ВСУ

Концерт "Grande Amore" 

Время: 18.00
Где: Дом Архитектора Ул. Верхний Вал, 7

Куда пойти на Новый год 2024: мероприятия в Киеве
Куда пойти на Новый год 2024: мероприятия в Киеве
kyivpost.com

Новогодняя ночь — Назад в будущее — Группа Море Хуана 

Время: 18.00
Где: Докер паб Ул. Богатырская, 25

«Happy New Year». Новогодние и рождественские хиты 

Время: 18.00
Где: Дом Архитектора Ул. Верхний Вал, 7

New Rockin' Year 2024 

Время: 18.00
Где: Pepper's Club Ул. Острожских, 8

Куда пойти на Новый год 2024: мероприятия в Киеве
Куда пойти на Новый год 2024: мероприятия в Киеве
kyivpost.com

New Rockin' Year 2024 

Время: 19.00
Где: Pepper's Club Ул. Острожских, 8

Новогодняя ночь 

Время: 19.00
Где: Ресторанно-гостиничный комплекс «KRAKOW»

Новый год в Osocor Residence 

Время: 19.00
Где: Osocor restaurant Ул. Виноградная, 2

Куда пойти на Новый год 2024: мероприятия в Киеве
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Новогодняя программа 

Время: 19.00
Где: Карибиан клуб Ул. С. Петлюры, 4

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