Куда пойти на выходные 30-31 декабря 2023 года: афиша мероприятий
Где отдохнуть в Киеве: концерты, премьеры в кинотеатрах, выставки.
В декабре было немало событий, как и в эти выходные. Чтобы узнать об этом больше, предлагаем прочитать эту статью. В ней мы расскажем, как спланировать свой досуг на эти выходные в столице заранее. Также мы предлагаем изучить афишу мероприятий, с помощью которой вы сможете решить, куда пойти в Киеве и что посмотреть в Киеве 30-31 декабря.
На этих выходных 30-31 декабря афиша мероприятий в Киеве богата на развлечения, спектакли, концерты и выставки. Поэтому мы спешим поднести вам последние новости Киева и показать, где отдохнуть в столице с друзьями или семьей на выходных 30-31 декабря 2023 года.
Киноафиша на выходные 30-31 декабря 2023
Читай также: Что посмотреть в кино: премьеры недели 28 декабря-3 января 2024 годаНа этих выходных в кинотеатрах Украины покажут шесть премьер и фильмы, которые вышли в прокат ранее. Среди них есть мультфильмы, драмеди, украинская комедия, комедийная мелодрама, триллер и биографический фильм.
Список фильмов, которые покажут в кинотеатрах Киева 30-31 декабря:
- Феррари (премьера недели)
- Мой карпатский дедушка (премьера недели)
- Кентервильское привидение (премьера недели)
- Счастливый случай (премьера недели)
- Рождественское приключение (премьера недели)
- Рождество на Веселой ферме (премьера недели)
- Аквамен и потерянное королевство
- Перелет
- Путешествие в Вифлеем
- Секс-Терапия
- Как влюбиться к Рождеству
- Вонка
- Анатомия падения
- Плохие гномы. Рождественский разгром
- Три мушкетёра: Миледи
- Выживут только любовники
- Альма и Оскар
- Бесконечность по Флориану
- Наполеон
- Желание
- Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах
- Опавшие листья
- Евродонбас
- Я, Нина
- Мармадюк
- Железные бабочки
- Памфир
- Корсет
- Друзья-Неразлейвода
- Реальная любовь (2003)
Как провести выходные в Киеве
Афиша мероприятий на 30 декабря в Киеве:
Театральная комедия "№13 или Олинклюзив"
Время: 18.00
Где: Центральный Дом Офицеров ВСУ
Спектакль «Никаких вариантов»
Время: 18.00
Где: Дом Архитектора
Спектакль "Семейный ужин"
Время: 18.00
Где: Национальный театр имени Леси Украинки Ул. Б. Хмельницкого, 5
С этим спектаклем что-то не так.
Время: 18.00
Где: Театр Драмы и Комедии Броварской проспект, 25
Эротическое представление "Знакомство с окончанием"
Время: 18.00
Где: Арт-студия «Темный Софит»
Спектакль "Три любви"
Время: 18.00
Где: Национальный театр имени Леси Украинки Ул. Б. Хмельницкого, 5
Спектакль "О нежном сердце"
Время: 18.00
Где: Театр на Михайловский ул. Михайловская, 24
Концерт Юрия Великого
Время: 18.00
Где: Жовтневый дворец Аллея Героев Небесной Сотни, 1
Спектакль "Новогодний кекс"
Время: 18.00
Где: Карибиан клуб Ул. С. Петлюры, 4
Фома и группа Мандри
Время: 18.00
Где: Докер паб Ул. Богатырская, 25
Театральное соединение Fe.Nik.S. «Камасутра на ужин, или Украинская Готика». Премьера
Время: 18.00
Где: культ театр
Стендап от Дэна
Время: 18.00
Где: The House ул. Жилянская, 97
Стендап "Лучшие враги"
Время: 18.00
Где: Подвал Культуры Ул. Гончара, 30 А
«Новогодние чудеса»
Время: 19.00
Где: Кирха Святой Екатерины
10 комиков
Время: 19.30
Где: Бочка Pub Ул. Крещатик, 19
Афиша мероприятий на 31 декабря в Киеве:
За пять часов до Нового Года
Время: 18.00
Где: Октябрьский дворец Аллея Героев Небесной Сотни, 1
Спектакль "Мегеры"
Время: 18.00
Где: Центральный Дом Офицеров ВСУ
Концерт "Grande Amore"
Время: 18.00
Где: Дом Архитектора Ул. Верхний Вал, 7
Новогодняя ночь — Назад в будущее — Группа Море Хуана
Время: 18.00
Где: Докер паб Ул. Богатырская, 25
«Happy New Year». Новогодние и рождественские хиты
Время: 18.00
Где: Дом Архитектора Ул. Верхний Вал, 7
New Rockin' Year 2024
Время: 18.00
Где: Pepper's Club Ул. Острожских, 8
New Rockin' Year 2024
Время: 19.00
Где: Pepper's Club Ул. Острожских, 8
Новогодняя ночь
Время: 19.00
Где: Ресторанно-гостиничный комплекс «KRAKOW»
Новый год в Osocor Residence
Время: 19.00
Где: Osocor restaurant Ул. Виноградная, 2
Новогодняя программа
Время: 19.00
Где: Карибиан клуб Ул. С. Петлюры, 4