Где отдохнуть в Киеве: концерты, премьеры в кинотеатрах, выставки.

Автор: Сайко Леся

Куда пойти на выходные 2-3 сентября 2023 года: афиша мероприятий

В сентябре будет немало событий, как и в эти выходные. Чтобы узнать об этом больше, предлагаем прочитать эту статью. В ней мы расскажем, как спланировать свой досуг на эти выходные в столице заранее. Также мы предлагаем изучить афишу мероприятий, с помощью которой вы сможете решить, куда пойти в Киеве и что посмотреть в Киеве 2-3 сентября.

На этих выходных 2-3 сентября афиша мероприятий в Киеве богата на развлечения, спектакли, концерты и выставки. Поэтому мы спешим поднести вам последние новости Киева и показать, где отдохнуть в столице с друзьями или семьей на выходных 2-3 сентября 2023 года.

Киноафиша на выходные 2-3 сентября 2023

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На этих выходных в кинотеатрах Украины покажут шесть премьер и фильмов, которые вышли в прокат ранее. Среди них есть мультфильм, комедии, криминальная драма, экшн, драма и документальный фильм о войне россии против Украины.

Список фильмов, которые покажут в кинотеатрах Киева 2-3 сентября:

20 дней в Мариуполе (премьера недели)

Мармадюк (премьера недели)

Залечь на дно в Брюгге (премьера недели)

Праведник 3: последняя глава (премьера недели)

10 дней без мамы в Куршевеле (премьера недели)

На Абордаж! (премьера недели)

Довбуш

Возмездие: дорога мести

Зверотачки

Последнее путешествие "Деметра"

Синий жук

Лохматые перцы

Говори со мной

Приключения Арахиса и поросенка

Вересень

Как стать крутым

Гран Туризмо

Мег 2

Черепашки-ниндзя: Погром мутантов

Интервью с вампиром (1994)

Барби

Оппенгеймер

Миссия невыполнима: Расплата. Часть 1

Индиана Джонс и реликвия судьбы

Стихии

Без обид

Best Erotic Shorts - 4

Стражи Галактики 3

Мавка. Лесная песня

День Независимости (2023 - документальный)

Как провести выходные в Киеве

Афиша мероприятий на 2 сентября в Киеве:

Dr Glas (Daniel Gerroll USA (Ukraine Fringe)

Время: 15.00

Где: Moralist Bar

Спектакль "Мошенницы?.. Лесбиянки?! Красавицы!"

Время: 17.00

Где: Театр на Михайловский Ул. Михайловская, 24

Спектакль "Дырявый экспресс"

Время: 18.00

Где: Арт-студия «Темный Софит»

Куда пойти на выходные в Киеве 2-3 сентября kyivpost.com

Спектакль "Два аромата розы"

Время: 18.00

Где: Театр Колесо Андреевский спуск, 8

Спектакль "Комедианты"

Время: 18.00

Где: Театр на Подоле Андреевский спуск, 20 Б

Спектакль "Секспресс"

Время: 19.00

Где: Арт-студия «Темный Софит»

Куда пойти на выходные в Киеве 2-3 сентября kyivpost.com

Спектакль «Ножницы для когтей аллигатора»

Время: 18.00

Где: Подвал Культуры Ул. Гончара, 30 А

Metallica Tribute

Время: 18.00

Где: Barbeer

Симфония Лавры

Время: 18.00

Где: Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра"

Куда пойти на выходные в Киеве 2-3 сентября kyivpost.com

FRAM

Время: 18.00

Где: Docker-G Pub Ул. Набережно-Крещатицкая, 15

Авторский вечер Михаил Кукуюка

Время: 18.00

Где: Жовтневый дворец Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Фома Путешествия

Время: 18.00

Где: Докер паб Ул. Богатырская, 25

Куда пойти на выходные в Киеве 2-3 сентября kyivpost.com

Короли Кринжу

Время: 18.30

Где: Underground standup club Ул. Золотоворотская, 15

L'Imposteur | Julie Zeno (France) (Ukraine Fringe)

Время: 18.00

Где: ProEnglish Theatre Hub/ПроИнглиш Сеатер Хаб

Стендап на Подоле

Время: 18.30

Где: Shatun Pub ул. Сагайдачного, 41

Куда пойти на выходные в Киеве 2-3 сентября kyivpost.com

Джаз для взрослых с Алексеем Коганом

Время: 18.00

Где: Карибиан клуб Ул. С. Петлюры, 4

Вечер юмора

Время: 16.30-19.00

Где: Бочка Pub Ул. Крещатик, 19

Стендап на 1500

Время: 18.00

Где: Бочка Pub Ул. Крещатик, 19

Куда пойти на выходные в Киеве 2-3 сентября kyivpost.com

Афиша мероприятий на 3 сентября в Киеве:

Свидание «speed dating»

Время: 12.00

Где: Ресторан «Gustoso»

English Songs as Comedy (Ukraine Fringe)

Время: 14.00

Где: ProEnglish Theatre Hub/ПроИнглиш Сеатер Хаб

Спектакль "Как продать мужчину"

Время: 17.00

Где: Театр на Михайловский Ул. Михайловская, 24

Куда пойти на выходные в Киеве 2-3 сентября kyivpost.com

Спектакль "Из жизни насекомых"

Время: 18.00

Где: Театр Актер Ул. Б. Житомирская, 40

Музыка Ганса Циммера

Время: 18.00

Где: Октябрьский дворец Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Подпольный стендап

Время: 18.30

Где: Подвал Культуры Ул. Гончара, 30 А

Куда пойти на выходные в Киеве 2-3 сентября kyivpost.com

Онейроид

Время: 18.00

Где: Докер паб Ул. Богатырская, 25

Стендап Импровизация

Время: 18.00

Где: Barbeer

Стендап и вино

Время: 19.00

Где: Ресторан Джаз 32 Ул. Воздвиженская, 32

Куда пойти на выходные в Киеве 2-3 сентября kyivpost.com

Стендап на Подоле

Время: 18.30

Где: Shatun Pub ул. Сагайдачного, 41

Be my Marguerite! (or in the strangeness of loneliness)/ Madeleine Bongard (Switzerland) (Ukraine Fringe)

Время: 17.00

Где: Национальный Центр Театрального Искусства им. Леся Курбаса (или НЦТМ им. Леся Курбаса)

Стендап на крыше

Время: 19.00

Где: Creative Quarter площадь Спортивная 1а, башня Б, 12-й этаж