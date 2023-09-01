Куда пойти на выходные 2-3 сентября 2023 года: афиша мероприятий
Где отдохнуть в Киеве: концерты, премьеры в кинотеатрах, выставки.
В сентябре будет немало событий, как и в эти выходные. Чтобы узнать об этом больше, предлагаем прочитать эту статью. В ней мы расскажем, как спланировать свой досуг на эти выходные в столице заранее. Также мы предлагаем изучить афишу мероприятий, с помощью которой вы сможете решить, куда пойти в Киеве и что посмотреть в Киеве 2-3 сентября.
На этих выходных 2-3 сентября афиша мероприятий в Киеве богата на развлечения, спектакли, концерты и выставки. Поэтому мы спешим поднести вам последние новости Киева и показать, где отдохнуть в столице с друзьями или семьей на выходных 2-3 сентября 2023 года.
Киноафиша на выходные 2-3 сентября 2023
Читай также: Что посмотреть в кино: премьеры недели 31 августа-6 сентября 2023 годаНа этих выходных в кинотеатрах Украины покажут шесть премьер и фильмов, которые вышли в прокат ранее. Среди них есть мультфильм, комедии, криминальная драма, экшн, драма и документальный фильм о войне россии против Украины.
Список фильмов, которые покажут в кинотеатрах Киева 2-3 сентября:
- 20 дней в Мариуполе (премьера недели)
- Мармадюк (премьера недели)
- Залечь на дно в Брюгге (премьера недели)
- Праведник 3: последняя глава (премьера недели)
- 10 дней без мамы в Куршевеле (премьера недели)
- На Абордаж! (премьера недели)
- Довбуш
- Возмездие: дорога мести
- Зверотачки
- Последнее путешествие "Деметра"
- Синий жук
- Лохматые перцы
- Говори со мной
- Приключения Арахиса и поросенка
- Вересень
- Как стать крутым
- Гран Туризмо
- Мег 2
- Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
- Интервью с вампиром (1994)
- Барби
- Оппенгеймер
- Миссия невыполнима: Расплата. Часть 1
- Индиана Джонс и реликвия судьбы
- Стихии
- Без обид
- Best Erotic Shorts - 4
- Стражи Галактики 3
- Мавка. Лесная песня
- День Независимости (2023 - документальный)
Как провести выходные в Киеве
Афиша мероприятий на 2 сентября в Киеве:
Dr Glas (Daniel Gerroll USA (Ukraine Fringe)
Время: 15.00
Где: Moralist Bar
Спектакль "Мошенницы?.. Лесбиянки?! Красавицы!"
Время: 17.00
Где: Театр на Михайловский Ул. Михайловская, 24
Спектакль "Дырявый экспресс"
Время: 18.00
Где: Арт-студия «Темный Софит»
Спектакль "Два аромата розы"
Время: 18.00
Где: Театр Колесо Андреевский спуск, 8
Спектакль "Комедианты"
Время: 18.00
Где: Театр на Подоле Андреевский спуск, 20 Б
Спектакль "Секспресс"
Время: 19.00
Где: Арт-студия «Темный Софит»
Спектакль «Ножницы для когтей аллигатора»
Время: 18.00
Где: Подвал Культуры Ул. Гончара, 30 А
Metallica Tribute
Время: 18.00
Где: Barbeer
Симфония Лавры
Время: 18.00
Где: Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра"
FRAM
Время: 18.00
Где: Docker-G Pub Ул. Набережно-Крещатицкая, 15
Авторский вечер Михаил Кукуюка
Время: 18.00
Где: Жовтневый дворец Аллея Героев Небесной Сотни, 1
Фома Путешествия
Время: 18.00
Где: Докер паб Ул. Богатырская, 25
Короли Кринжу
Время: 18.30
Где: Underground standup club Ул. Золотоворотская, 15
L'Imposteur | Julie Zeno (France) (Ukraine Fringe)
Время: 18.00
Где: ProEnglish Theatre Hub/ПроИнглиш Сеатер Хаб
Стендап на Подоле
Время: 18.30
Где: Shatun Pub ул. Сагайдачного, 41
Джаз для взрослых с Алексеем Коганом
Время: 18.00
Где: Карибиан клуб Ул. С. Петлюры, 4
Вечер юмора
Время: 16.30-19.00
Где: Бочка Pub Ул. Крещатик, 19
Стендап на 1500
Время: 18.00
Где: Бочка Pub Ул. Крещатик, 19
Афиша мероприятий на 3 сентября в Киеве:
Свидание «speed dating»
Время: 12.00
Где: Ресторан «Gustoso»
English Songs as Comedy (Ukraine Fringe)
Время: 14.00
Где: ProEnglish Theatre Hub/ПроИнглиш Сеатер Хаб
Спектакль "Как продать мужчину"
Время: 17.00
Где: Театр на Михайловский Ул. Михайловская, 24
Спектакль "Из жизни насекомых"
Время: 18.00
Где: Театр Актер Ул. Б. Житомирская, 40
Музыка Ганса Циммера
Время: 18.00
Где: Октябрьский дворец Аллея Героев Небесной Сотни, 1
Подпольный стендап
Время: 18.30
Где: Подвал Культуры Ул. Гончара, 30 А
Онейроид
Время: 18.00
Где: Докер паб Ул. Богатырская, 25
Стендап Импровизация
Время: 18.00
Где: Barbeer
Стендап и вино
Время: 19.00
Где: Ресторан Джаз 32 Ул. Воздвиженская, 32
Стендап на Подоле
Время: 18.30
Где: Shatun Pub ул. Сагайдачного, 41
Be my Marguerite! (or in the strangeness of loneliness)/ Madeleine Bongard (Switzerland) (Ukraine Fringe)
Время: 17.00
Где: Национальный Центр Театрального Искусства им. Леся Курбаса (или НЦТМ им. Леся Курбаса)
Стендап на крыше
Время: 19.00
Где: Creative Quarter площадь Спортивная 1а, башня Б, 12-й этаж