Ван Гог, джаз-рэп ТНМК, Гребенщеков: Куда сходить на выходных в Киеве

В ближайшие субботу и воскресенье придется решать, какое мероприятие выбрать.

Группа Фоззи и Фагота выступит с джазменами, а БГ устроил близкое общение с публикой

Предстоящий уик-энд (20 и 21 февраля) будет непростым для любителей ярких событий. В воскресенье, может, и окажется и легче. А вот в субботу придется решать, кого вы любите больше. В событийном меню – творческая встреча с лидером группы "Аквариум", джаз с хип-хопом от группы ТНМК, а еще – оживленные на сцене письма Винсента Ван Гога.

Спектакль "Ван Гог. Письма к Тео"

Спектакль о Винсенте Ван Гоге основан на переписке художника и его брата Тео, которая продолжалась всю их жизнь.

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Представление дает возможность узнать гораздо больше о самом Винсенте, о том каким был популярный художник, посмотреть на его искусство глубже и услышать от него самого, как он понимал искусство, жизнь и любовь.

В спектакле принимает участие 8 самых интересных актеров, многие из которых играют Винсента в разные периоды его жизни. Режиссер – Елена Лозович.

постер

Когда:

20 февраля, суббота, 19:00.

Где:

МЦКИ (Октябрьский дворец),

Аллея Героев Небесной Сотни, 1.

Почем:

от 150 грн.

Б. Г. Творческая встреча

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Творческая встреча с известным музыкантом, автором и исполнителем Борисом Гребенщиковым, лидером легендарной группы "Аквариум", символом питерского андеграунда. Организаторы обещают личное дружеское общение с легендой, а также его лучшие песни, стихи.

Когда:

20 февраля, суббота, 16:00.

Где:

Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра,

пр. Броварской, 25.

Почем:

от 890 грн.

ТНМК Jazzy Deluxe

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После яркого выступления в прошлом году на Leopolis Jazz Fest с биг-бэндом Денниса Аду группе не терпелось представить эту программу в столице. Не удалось сделать это летом, но есть еще одна возможность не оставить этот год без качественного джаза и хип-хопа.

Когда:

20 февраля 2021, суббота, 19:00.

Где:

StereoPlaza,

п-т Лобановского, 119.

Почем:

от 550 грн.

Балет "Дети ночи"

Балет в исполнении народных артистов Украины, примы Екатерины Кухар и премьера Александра Стоянова.

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Новое дыхание в современной украинской хореографии, касающееся античной легенды. Многоуровневый сюжет. Эксперимент артистов, который рассказывает историю любви на языке танца.

Народная артистка Украины Екатерина Кухар рассказала, что балет о том, как два любящих сердца переживают испытания чувств. О том, смогут ли они разыскать и почувствовать свою половинку, не подвергаясь соблазну, в частности сексуальному.

Когда:

21 февраля 2021, воскресенье, 19:00.

Где:

МЦКИ (Октябрьский дворец),

Аллея Героев Небесной Сотни, 1.

Почем:

от 250 грн.

Просто Стендап

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Веселый и смешной "Просто Стендап". Вечер качественного юмора 18+ для ценителей стендап-комедии. Радовать шутками будут резиденты проекта "Подпольный стендап" Антон Стенюк, Дядя Женя, Сергей Степанисько.

постер

Когда:

21 февраля 2021, воскресенье, 19:30.

Где:

Сундук Паб,

ул. Михайловская, 16.

Почем:

от 140 грн.

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