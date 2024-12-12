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Кондратенко ответила на упреки, что прославилась благодаря богатым родителям

Маша Кондратенко рассказала о роли родственников в начале своей карьеры.

Автор: Дмитрий Сыч
Кондратенко ответила на упреки, что прославилась благодаря богатым родителям
Маша получала деньги на развитие карьеры лишь от продюсеров
instagram mashaa.kondratenko

Маша Кондратенко прокомментировала слухи о том, что ее карьеру якобы финансировали состоятельные родители. Украинская певица рассказала, что на начальном этапе ее семья действительно помогала ей, но не финансово. Родители оказывали поддержку морально, а также прилагали усилия, чтобы найти средства на участие в первых музыкальных конкурсах. Однако потом ситуация изменилась.

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Исполнительница опровергла утверждения о том, что она из обеспеченной семьи, подчеркнув, что ее родители не обладают значительными материальными возможностями. По словам исполнительницы, ее отец много работал, а мама всегда была рядом, сопровождая дочь на первых выступлениях. Однако дальнейшее финансирование ее творчества стало ее личной задачей. Об этом говорится в "Фокусе". 

instagram mashaa.kondratenko

Кондратенко, известная своими хитами "Ванька-Встанька", "Жду тебя" и "Белые ночи", отметила, что на протяжении карьеры единственной финансовой помощью, которую она получала, была поддержка продюсеров. В настоящее время Маша сотрудничает со своей командой, развивая карьеру за собственные средства. Артистка выразила благодарность родителям за их поддержку, подчеркнув, что именно их вера и забота стали для нее надежным тылом.

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Ранее сообщалось о том, то Олег Винник погряз в долгах. Именно нехватка средств, по сообщениям, не позволяет покорителю "волчиц" возобновить карьеру.

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Теги:
деньги, певица, Маша Кондратенко

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