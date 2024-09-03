Димопулос выгуляла на Burning Man луки с ягодицами, цепями и ботфортами

Санта Димопулос поделилась свежей подборкой кадров с известного американского фестиваля.

Санта Димопулос, 37-летняя экс-участница группы "ВИА Гра", продолжает путешествовать по миру и делиться своими яркими впечатлениями с подписчиками. На этот раз она отправилась на знаменитый фестиваль Burning Man, который проходит в пустыне Невада, США.

В своем инстаграме Димопулос рассказала о впечатлениях от фестиваля, отметив, что для нее самой большой ценностью являются не инсталляции и музыка, а люди – яркие, интересные и открытые.

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Санта продемонстрировала на пустынном фоне атмосферные образы, которые были вдохновлены фестивальной культурой. В одном из своих луков она использовала парик и мини-костюм с БДСМ-аксессуарами. Еще Санта примерила образ в стиле total white.

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

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Димопулос продолжает жить насыщенной жизнью, чередуя времяпрепровождение в ОАЭ с частыми визитами в страны Европы и, по ее словам, стремится проводить как можно больше времени на Бали.

Напомним, недавно Санта Димопулос также выставила снимки с Burning Man.