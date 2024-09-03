АфишаАфиша
Русский Українська

Димопулос выгуляла на Burning Man луки с ягодицами, цепями и ботфортами

Санта Димопулос поделилась свежей подборкой кадров с известного американского фестиваля.

Автор: Дмитрий Сыч
Димопулос выгуляла на Burning Man луки с ягодицами, цепями и ботфортами
Санта Просто заполонила инстаграм-истории фотовидеоотчетом с мероприятия
instagram santadimopulos

Санта Димопулос, 37-летняя экс-участница группы "ВИА Гра", продолжает путешествовать по миру и делиться своими яркими впечатлениями с подписчиками. На этот раз она отправилась на знаменитый фестиваль Burning Man, который проходит в пустыне Невада, США.

В своем инстаграме Димопулос рассказала о впечатлениях от фестиваля, отметив, что для нее самой большой ценностью являются не инсталляции и музыка, а люди – яркие, интересные и открытые.

Читай также: Принц Уильям удивил публику новым образом

Санта продемонстрировала на пустынном фоне атмосферные образы, которые были вдохновлены фестивальной культурой. В одном из своих луков она использовала парик и мини-костюм с БДСМ-аксессуарами. Еще Санта примерила образ в стиле total white.

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

Читай также: Саливанчук предстала в порхающем образе, измазав лицо тортом

Димопулос продолжает жить насыщенной жизнью, чередуя времяпрепровождение в ОАЭ с частыми визитами в страны Европы и, по ее словам, стремится проводить как можно больше времени на Бали.

Напомним, недавно Санта Димопулос также выставила снимки с Burning Man.

Читайте нас в Google.News
Теги:
фото, США, фестиваль, Burning Man, ВИА Гра, Санта Димопулос

Статьи по теме

Димопулос показала с дочерью "девчачьи радости" на Ибице
Димопулос показала с дочерью "девчачьи радости" на Ибице
Кэти Перри и Орландо Блум показали свою любовь на публике
Кэти Перри и Орландо Блум показали свою любовь на публике
Луценко показалась в облегающем наряде и без косметики перед спортзалом и после
Луценко показалась в облегающем наряде и без косметики перед спортзалом и после
Фреймут показала хождения по Лондону с новой прической
Фреймут показала хождения по Лондону с новой прической
"Встретимся в лучшей жизни": Орбакайте сообщила о последнем концерте в РФ
"Встретимся в лучшей жизни": Орбакайте сообщила о последнем концерте в РФ
MamaRika показала снятые на видео романтику и озорство с мужем
MamaRika показала снятые на видео романтику и озорство с мужем

Личность дня

Майкл Дуглас приехал в Украину: фото оскароносного актера в Киеве

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK