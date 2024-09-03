Димопулос выгуляла на Burning Man луки с ягодицами, цепями и ботфортами
Санта Димопулос поделилась свежей подборкой кадров с известного американского фестиваля.
Санта Димопулос, 37-летняя экс-участница группы "ВИА Гра", продолжает путешествовать по миру и делиться своими яркими впечатлениями с подписчиками. На этот раз она отправилась на знаменитый фестиваль Burning Man, который проходит в пустыне Невада, США.
В своем инстаграме Димопулос рассказала о впечатлениях от фестиваля, отметив, что для нее самой большой ценностью являются не инсталляции и музыка, а люди – яркие, интересные и открытые.
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Санта продемонстрировала на пустынном фоне атмосферные образы, которые были вдохновлены фестивальной культурой. В одном из своих луков она использовала парик и мини-костюм с БДСМ-аксессуарами. Еще Санта примерила образ в стиле total white.
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Димопулос продолжает жить насыщенной жизнью, чередуя времяпрепровождение в ОАЭ с частыми визитами в страны Европы и, по ее словам, стремится проводить как можно больше времени на Бали.
Напомним, недавно Санта Димопулос также выставила снимки с Burning Man.