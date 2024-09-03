Блогер Волошин поведал, чем будет заниматься за границей после выезда из Украины

Александр Волошин с удовольствием будет платить налоги на чужбине.

Волошин назвал причину, по которой пока не планирует возвращаться в Украину

Александр Волошин, недавно покинувший Украину, опубликовал новое заявление о своих планах за рубежом. Находясь в Испании, блогер сообщил, что собирается оформить там собственный ФЛП (физическое лицо-предприниматель) и платить налоги. А еще бывший муж Анны Тринчер отметил, что не планирует возвращаться в Украину, пока не сменится власть, так как не верит в текущую систему.

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В своем заявлении деятель объяснил, что собирается строить новую жизнь за границей, но при этом не забывает о своей Родине. Волошин добавил, что будет платить 20 % налогов в Испании, и это его устраивает, так как он видит, куда идут эти деньги.

Единственным условием, которое могло бы заставить его вернуться в Украину, блогер назвал приход к власти лидера, способного изменить систему. Однако даже в этом случае публичное лицо предпочитает, чтобы его дети жили в Европе или Америке.

instagram voloshyn_xx

Александр Волошин оказался в центре скандала, когда после обстрела детской больницы "Охматдет" часть публики раскритиковала его за призывы к миру с Россией и обвинила в краже средств из благотворительных сборов. После этого блогер исчез из информационного пространства и удалил все свои публикации, а затем покинул Украину.

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Ранее сообщалось, что в Украину не спешит возвращаться спутник блогерши Тани Пренткович.