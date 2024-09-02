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Кайли Дженнер показала самый модный цвет ногтей на осень 2024

Какой маникюр сделать осенью

Автор: Мельник Анна
Кайли Дженнер показала самый модный цвет ногтей на осень 2024
Кайли Дженнер
Getty Images

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Неоспоримой классикой осеннего маникюра считается винный оттенок — элегантный, глубокий и благородный. Именно его чаще всего выбирают девушки в холодном сезоне. Знаменитая американская телезвезда, бизнесвумен и модель Кайли Дженнер — не исключение. На новом снимке Кайли позирует с бокалом вина и красивым маникюром в тон.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
instagram kyliejenner

Отметим, что девушка остановилась на короткой длине и квадратной форме ногтей. Однако бордовый цвет роскошно смотрится и на длинных ноготках, поэтому выбор за вами. 

Ранее Кайли Дженнер показала красивый маникюр со стразами на осень 2024.

 

 

 

 

 

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Теги:
осень, маникюр, Кайли Дженнер, красота

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