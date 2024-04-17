День Ильи в этом году отметят иначе.

Автор: Мельник Анна

Когда в Украине Илья в 2024 году по-новому и что нельзя делать

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Когда в Украине Илья в 2024 году

Летом верующие вспоминают святого пророка Илью, который жил во времена язычества в Израиле, проповедуя христианство. В 2024 году День Ильи теперь отмечают 20 июля вместо 2 августа. Что можно и нельзя делать в этот день — далее в материале.

ПЦУ в сентябре 2023 года перешла на новоюлианский календарь. Так, теперь все праздники с фиксированной датой отмечают на 13 дней раньше. Соответственно, День Ильи в 2024 году будут отмечать 20 июля по новому стилю, а по старому — 2 августа.

Что можно делать в Ильин день

В этот день принято ходить в церковь и молиться святому Илье. После этого можно собрать семью за праздничным столом. Обязательно до праздника нужно успеть защитить дом, хозяйство и посевы от стихии — сильного ветра, ливня и молнии. Также на Илью надо ухаживать за пчелами, чтобы было больше меда. Ещё наши предки в Ильин день собирали ягоды, фрукты и целебные травы. Святого Илью считали покровителем семейных пар, поэтому 20 июля — идеальная дата для свадьбы, чтобы брак получился долгим и благополучным.

Что нельзя делать в Ильин день 20 июля freepik.com

Что нельзя делать в Ильин день 20 июля

Один из главных запретов в Ильин день — купание, поскольку наши предки считали, что в этот день сильно активничает подводная нечисть, которая может утопить купальщика или навлечь болезни. Однако есть и менее мистичное объяснение этому запрету: на Илью уже практически заканчивался купальный сезон, поскольку вода становилась холодной и мутной. В народе говорили: Илья-пророк в реках воду мутит", "До Ильи люди купаются, а затем с озером прощаются".

Также на Илью по народным традициям и поверьям нельзя:

Ругаться, злиться, сквернословить.

Ловить рыбу.

Стоять под деревом, поскольку может сразить молнией.

Заниматься тяжелым физическим трудом.

Смотреть в зеркало.

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