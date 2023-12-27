Новогодний снег, пес Щедрик и магия праздников: 5 интересных фактов о детективе «Новогодняя смена»

7 января 2024 года на телеканале ICTV2 состоится премьера комедийного детектива «Новогодняя смена». Телефильм подарит настоящую атмосферу праздника и докажет, что свет побеждает тьму.

Автор: Кива Александр

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В этой истории украинским полицейским придется спасать людей, столицу и новогодний праздник. А поможет им четырехлапый герой – пес породы самоед по имени Щедрик.

По сюжету в канун Нового года на дежурство выходят лейтенант полиции Остап Мазур (Иван Жилюк) и его напарник – будущий тесть, капитан Юрий Богданович Коваленко (Сергей Солопай). Он считает, что Остап не достоин быть мужем его дочери Ланы (Валерия Фокина). Но героям придется найти общий язык и объединиться, чтобы спасти Лану и других людей от диверсантов.

Как снимали фильм? Какие препятствия пришлось преодолевать команде? Как собака работала в кадре? И что за музыка звучит в картине? Об этом и другом – в нашей статье.

Режиссерско-операторско-актерская семья

В съемке «Новогодней смены» приняла участие творческая семья: супруги режиссер Юлия Павлова и оператор Сергей Ревуцкий. Сергей известен своими работами по популярным сериалам «Казаки. Абсолютно лживая история» (ICTV) и «Крепостная» (CТВ). Сын звездных фильм-мейкеров 8-летний Идан также принял участие в новом детективе и сыграл роль мальчика Василия, оказавшегося в центре новогоднего переполоха.

Кстати, Юля впервые снимает своего сына и осталась довольна работой маленького актера. С мужем, оператором Сергеем Ревуцким, у них уже сложился творческий тандем, они работают уже не в первый раз на площадке. Со своей стороны Сергей считает главным человеком на съемке режиссера, слово которого на площадке – закон.

Саундтрек и музыка

В новогоднем комедийном детективе звучит композиция «Верьте, люди, в чудеса» в исполнении KOLA&VLADA K. Но в фильме будет много замечательной музыки! У актрис фильма Валерии Фокиной, Даяны Кульбиды и Екатерины Артеменко красивые голоса, они играют на музыкальных инструментах и к тому же пишут свои песни.

На первой же репетиции, когда они спели, было ощущение, что девочки действительно поют в одной группе – настолько они красиво исполняли песни. Они пели просто для себя – и от их голосов все на площадке были в восторге. Особенно часто они исполняли песню «Знамя», которую написала Даяна Кульбида.

Также в «Новогодней смене» звучит перепев «Щедрика» – очень красиво и празднично.

ICTV вернул в кадр пса

Одним из главных героев этой истории стал пес породы самоед по кличке Щедрик – и это без преувеличения! В реальной жизни собаку зовут Марс, и она сразу стала любимцем на площадке. Дело в том, что сам Марсик очень любит людей, ему нравятся внимание и когда люди с ним играют.

Но ему пришлось пройти большой конкурс, чтобы попасть на съемки! При этом он действительно был лучшим из всех претендентов: послушный, многое делает, компанейский и любит людей, а еще и не боится камеры. На самом деле Марс не киношная собака, но он прошел очень серьезную школу обучения для собак, благодаря чему и стал таким профессиональным.

Режиссер Юлия Павлова, а у нее богатый опыт работы с животными на площадке, рассказала, как работала: «Собака не может зайти в кадр и стать там, где хороший свет, – я это понимаю. Поэтому в голове заранее монтировала как построить сцену, чтобы все хорошо выглядели в кадре. Это непросто, но реально работает».

Для Марса это дебютный фильм, верим, что не раз увидим его в кино.

Камео телеведущего Григория Германа

Телеведущий программы «Утро в большом городе» и блогер Григорий Герман появляется в роли самого себя: в фильме он становится ведущим благотворительного концерта.

«Я впервые появляюсь в роли самого себя в фильме. Как человек, занимающийся массмедиа и борьбой с русскими нарративами, знаю, что враги сейчас продвигают идею о том, насколько мы слабые и в отчаянии, как у нас все плохо. И то, что у нас появится телефильм о Рождестве, о наших ценностях, – очень важно для меня. Пусть видят, что мы остаемся сильными», – рассказал Григорий о своем участии в фильме.

Волшебный снег на съемке

Когда снимали последний кадр детектива, произошло настоящее чудо. Во время съемки массовой сцены – это более 50 актеров! – неожиданно на команду режиссера «Камера! Мотор!» начал идти снег. Для новогодней истории такой антураж оказался подарком, когда сама природа способствовала съемке и команде. Затем у продюсера спрашивали, как он договорился о снеге, – ведь накануне была сухая погода.