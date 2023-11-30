Мисс Украина Вселенная назвала свои 16 правил легкости и вдохновения

Анна Неплях, в частности, не ограничивает свои эмоции, занимается спортом в удовольствие и обожает рукоделие.

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2021" пролила свет на свои взгляды, касающиеся разных сфер жизни. У себя в инстаграме она перечислила 16 пунктов "легкости и вдохновения".

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Первые пять позиций из списка Анна оставила в подписи к слайдам. Они касаются эмоциональных состояний, быта, спорта, труда, мужчин и ухода за собой.

Я даю себе быть любой: сильной и слабой. Я проживаю свои эмоции, даже если они отрицательные. Даю себе время, когда чувствую, что истощена или нет сил. Не держу негатив в себе. Я создаю сама свой быт и делаю его вдохновенным для меня: цветы, свечи, чистота и порядок. И да, для меня важно, чтобы дома всегда были цветы. И это не проблема купить самой цветы – сезонные у бабушек стоят максимально долго. Если спорт – то в удовольствие и по своему ощущению. Мне не в кайф тренировки на износ, потому что кроме спорта мне еще работать весь день, поэтому я не перенапрягаю себя, чтобы распределять силы и ресурсы в день. Я обожаю свою работу и очень ответственно к ней отношусь, как бы тяжело ни было). Вы можете видеть картинку, но не видеть, как человек с 8 утра уже на ногах и при полном параде, а это для меня просто типичное расписание. Я даю мужчинам рядом со мной быть мужчинами: дарить цветы, открывать двери, надевать верхнюю одежду и очень кайфую от этого. Даже в маленьких вещах, типа – налить чай в чашку – я прошу у мужчины о помощи. Я ухаживаю за собой, своим телом, независимо от дня/месяца, времени года (массажи, маски, эпиляция, всегда идеальный маникюр, чистая кожа, ухоженные брови).

Следующие 10 собственных правил Анна представила в виде слайдов. Они касаются украшений, успеха, рукоделия, отдыха, окружения и т. д.

instagram neplyah

instagram neplyah

instagram neplyah

instagram neplyah

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Ранее мы писали о ресурсном состоянии, понимание которого позволит быть эмоционально и физически оживленными.