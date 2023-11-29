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Sugar Plum Fairy: Хейли Бибер представила главный бьюти-тренд зимы 2024

Какой макияж станет хитом этого сезона

Автор: Мельник Анна
Sugar Plum Fairy: Хейли Бибер представила главный бьюти-тренд зимы 2024
Хейли Бибер
Getty Images

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Хейли Бибер не зря называют "королевой вирусной красоты", ведь она обладает уникальным умением открывать новые бьюти-тренды в каждом сезоне. Этим летом она подарила поклонникам ультрамодный "клубничный" макияж, а для своего праздничного глэма 2023 года супермодель вдохновилась сливой, добавив в нее немного сахара, чтобы сделать образ еще более праздничным.

Хейли Бибер (фото: instagram haileybieber)
Хейли Бибер (фото: instagram haileybieber)

Бибер поделилась созданием своего макияжа в стиле Sugar Plum Fairy в недавнем TikTok, объяснив происхождение своего вдохновения: "Когда мне было 16, я была Феей сахарной сливы в "Щелкунчике", - написала она. "Это моя версия макияжа 2023 года. Мой лучший образ для праздничного сезона!".

Как повторить макияж Sugar Plum Fair: пошаговая инструкция

  1. Сначала необходимо увлажнить кожу и точечно замаскировать видимые несовершенства при помощи консилера.
  2. Следующий шаг — контуринг и румяна. Первого нужно совсем немного, чтобы слегка подчеркнуть рельеф. А вот румян в этом макияже жалеть не стоит. Кремовые румяна розового оттенка Хейли нанесла на скулы, яблочки щек, нос, а также на все подвижное веко.
  3. Следующий шаг — блеск. Основательница бренда Rhode использовала сразу два продукта: кремовый с «глазированным» эффектом и мелкий сухой шиммер. Их необходимо щедро нанести на глаза, а также немного пройтись по скулам и носу. Хейли делает все это пальцами, однако вы для большего удобства можете использовать кисть.
  4. Финальный штрих — губы. И поскольку ни одно видео Хейли не обходится без интеграции продуктов Rhode, за глянцевый блеск губ, разумеется, отвечал бальзам ее бренда. Перед ним она нанесла на контур губ коричневый карандаш и слегка растушевала пальцами его границы. 
  5. Праздничный образ готов! Сияйте!

@haileybieber

when I was 16 I was the Sugar Plum Fairy in the Nutcracker.. this is my 2023 version of that makeup. My go to vibe for the holiday season! 🍬✨

♬ Dance of the Sugar Plum Fairy (Tchaikovsky) - Ian Post

Ранее Кайли Дженнер показала самый нежный бьюти-образ на зиму 2024.

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Теги:
зима, макияж, тренды, красота, Хейли Бибер

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Sugar Plum Fairy: Хейли Бибер представила главный бьюти-тренд зимы 2024

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