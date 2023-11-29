Потап и Каменских снова подверглись критике после выезда за границу

Алексей Потапенко и Настя Каменских показались в новом ролике, снятом в США. Там супруги представили свежую песню.

Каменских представила песню на канале самой большой испаноязычной телекоммуникационной компании США

Анастасия Каменских представила на испаноязычном телеканале США Univision песню "Tu y Yo". Певицу сопровождал ее муж и коллега Алексей "Потап" Потапенко. Последний выложил у себя в инстаграме короткое видео, в котором зафиксирован зарубежный визит.

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В подписи говорится, что в Майами с телепрограммы "La voz de la mañana" началось продвижение трека. Тем временем многие пользователи оставили резкие высказывания в адрес артистских супругов.

В ряде комментариев Потапу, долгое время не возвращавшемуся в Украину с начала широкомасштабного российского вторжения, снова упрекают за выезд из страны.

instagram realpotap

В то же время ряд подписчиков высказался в защиту пары, а также засыпал комплиментами Каменских.

instagram realpotap

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Ранее мы писали, что критика полилась на Олю Полякову, показавшую кадры в купальнике из Таназании.