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Потап и Каменских снова подверглись критике после выезда за границу

Алексей Потапенко и Настя Каменских показались в новом ролике, снятом в США. Там супруги представили свежую песню.

Автор: Дмитрий Сыч
Потап и Каменских снова подверглись критике после выезда за границу
Каменских представила песню на канале самой большой испаноязычной телекоммуникационной компании США
instagram realpotap

Анастасия Каменских представила на испаноязычном телеканале США Univision песню "Tu y Yo". Певицу сопровождал ее муж и коллега Алексей "Потап" Потапенко. Последний выложил у себя в инстаграме короткое видео, в котором зафиксирован зарубежный визит.

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В подписи говорится, что в Майами с телепрограммы "La voz de la mañana" началось продвижение трека. Тем временем многие пользователи оставили резкие высказывания в адрес артистских супругов.

В ряде комментариев Потапу, долгое время не возвращавшемуся в Украину с начала широкомасштабного российского вторжения, снова упрекают за выезд из страны.

instagram realpotap

В то же время ряд подписчиков высказался в защиту пары, а также засыпал комплиментами Каменских.

instagram realpotap

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Ранее мы писали, что критика полилась на Олю Полякову, показавшую кадры в купальнике из Таназании.

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Теги:
США, Украина, Потап, критика, Настя Каменских, шоу-бизнес, Каменских

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