Преобразите свое домашнее тренировочное пространство с помощью этих простых советов и идей по организации оборудования для тренировок. Максимизируйте пространство на полу для тренировок.

Автор: Сайко Леся

Если у вас есть небольшой уголок для работы или целая комната, которую можно превратить в полноценный домашний тренажерный зал, вот несколько советов и продуктов, которые помогут навести порядок и организовать пространство для тренировок!

Как организовать домашний спортзал

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Стены вашего домашнего спортзала — ценная организационная недвижимость! Используйте крючки и настенное крепление для хранения ковриков для йоги, пенопластовых валиков и других незакрепленных предметов, освобождая при этом ценное пространство на полу. Если у вас есть много оборудования, которое необходимо хранить, модульная перфорированная доска, сделанная своими руками, отлично подойдет для всего вашего легкого спортивного инвентаря, полотенец, музыкального плеера, растений, бутылок с водой и декора.

Переделайте старую мебель

Осмотрите свой дом в поисках неиспользуемой мебели или органайзеров. Например, вы можете использовать корзину для белья для хранения ковриков для йоги или повесить вешалки для полотенец на уровне груди для хранения боксерских перчаток, эспандеров или бинтов для рук. Немного покрасив, вы можете превратить старый книжный шкаф в полку в домашнем спортзале.

Домашний спортзал freepik.com

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Прочные водонепроницаемые контейнеры сохранят ваше оборудование в порядке и обеспечат легкий доступ. Для аккуратного и гладкого вида используйте контейнер одного цвета и стиля в домашнем спортзале. Корзины также являются стильным эстетическим вариантом, но имейте в виду, что пластиковые или силиконовые водонепроницаемые контейнеры легче чистить, и они не покрываются плесенью от пота или влажности.

Цвета, которые вас мотивируют

Самое приятное в домашнем тренажерном зале — это спроектировать его на 100% индивидуально под себя. От виниловых наклеек на стены до спортивных ковриков, цветов для стен и оконных декоров — вы сможете создать фитнес-пространство, которое будет бросать вызов, вдохновлять и стимулировать вас. Что касается цветов краски и эстетических штрихов, помните о силе психологии цвета: моменты красного цвета увеличивают наше сердцебиение, а нейтральные цвета помогают нам успокоиться. Если вас мотивируют зеркала, вы можете найти недорогое зеркало в пол, которое поможет вам усовершенствовать свои приемы боя с тенью.

Домашний спортзал freepik.com

Читай также: Как сон влияет на вес: сколько нужно спать, чтобы похудеть Повесьте боксерские перчатки сушиться

Если вы боксируете дома, то, где вы храните боксерские перчатки, будет иметь большое значение в том, как долго они прослужат. Если можете, повесьте боксерские перчатки на настенную стойку, чтобы обеспечить максимальную вентиляцию. Чтобы ваши боксерские перчатки сохраняли свежий запах, используйте дезодорирующие вставки, например, дезодоратор для перчаток, и повесьте их на крючок. Независимо от того, как вы это организуете, избегайте хранения боксерских перчаток в закрытом контейнере и вешайте их в хорошо проветриваемом месте (если у вас нет хорошей вентиляции, положите их открытыми перед вентилятором на несколько часов). Вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

Уборка

Регулярная протирка и чистка тренажеров не только сохранит здоровье вам и вашему помещению, но и продлит срок службы вашего тренажера. Сэкономьте время, выделив корзину для хранения средств для уборки, а затем аккуратно поставьте ее на полку рядом.

Домашний спортзал freepik.com

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Держите гантели, гири и мячи в порядке и вдали друг от друга. С помощью простого стеллажа или ящика с самыми тяжелыми гирями внизу и самым легким вверху. Силовая стойка идеально подходит для небольших помещений. Для круглых предметов, таких как медицинские мячи, вы можете использовать небольшие пластиковые контейнеры или держатели для спортивных мячей, чтобы они были устойчивыми и не касались пола.

Добавьте атмосферные штрихи

Чтобы оставаться организованным и в форме, это не означает, что пространство вашего домашнего спортзала должно быть стерильным и пустым. Это должно быть пространство, в котором вам будет приятно находиться! Если вы используете домашний тренажерный зал для занятий йогой или растяжкой, небольшой диффузор эфирного масла поможет вам достичь идеального состояния релаксации. Растения также являются отличным способом увеличить количество кислорода в домашнем спортзале. И не забывайте, насколько освещение влияет на атмосферу. Яркие и мотивирующие светодиодные неоновые вывески могут стать более доступной альтернативой дорогим светильникам или сложному встраиваемому освещению.