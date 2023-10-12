"Было похоже на сказку": Тейлор Свифт показала посиделки с Бейонсе

Тейлор Свифт почтила Бейонсе Ноулз после премьеры фильма Eras Tour.

Жена Джея Зи неожиданно появилась на премьере концертной ленты "Eras Tour" Тейлор Свифт в прошлую среду, 11 октября, в Лос-Анджелесе. А сегодня хитмейкер "Cruel Summer" посетила инстаграм, чтобы выразить свою благодарность коллеге.

"Я так рада, что никогда не узнаю, какой бы была моя жизнь без влияния Бейонсе", – подписала 33-летняя Тейлор видеоролик, на котором она и 42-летняя исполнительница "Love On Top" игриво делятся попкорном на мероприятии.

"То, как она научила меня и каждого здешнего артиста нарушать правила и бросать вызов отраслевым нормам. Ее щедрость духа. Ее стойкость и универсальность. Она была указателем на протяжении всей моей карьеры, и то, что она появилась сегодня вечером, было похоже на настоящую сказку", – продолжила лауреат премии "Грэмми".

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Бейонсе была не единственной звездой категории "А", которая посетила премьеру. Как сообщает Variety, на мероприятии присутствовали Адам Сэндлер, Хейли Кийоко, Сими Лю, Джулия Гарнер, Флава Флав, Бекка Тилли и другие.

"Каждое лицо в этом театре было отобрано лично и приглашено на этот вечер, потому что вы продемонстрировали определенную дополнительную поддержку этого тура, – сказала Тейлор тем, кто посетил премьеру. – Я ценю это больше, чем вы себе представляете".

Еще певица "All Too Well" сообщила, что фильм "Eras Tour", прокат которого в США изначально был запланирован на 13 октября, выйдет в кинотеатрах днем ранее в связи с "беспрецедентным спросом".

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