Как этой осенью носить брюки-карго, кожаный пиджак и другие модные тренды из 90-х.

Автор: Мельник Анна

ТОП-6 вещей на осень из 90-х, которые в тренде в 2023 году

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Прозрачные платья или блузки

Не всегда стоит отпускать прошлое — например, довольно часто тренды определенной эпохи становятся невероятно актуальными и в наше время. Отметим, что тенденция, которая постоянно присутствует в модной индустрии последних лет, — это влияние 90-х. Культовые образы Клаудии Шиффер, Кейт Мосс, Синди Кроуфорд и других звезд часто пытаются повторить современные модницы. Рассказываем, какими вещами из 90-х стоит пополнить свой осенний гардероб, дабы быть в тренде.

«Голые» обтягивающие платья и пикантные топы пришли к нам из прошлого. Тогда это считалось модным вызовом — далеко не каждая девушка решалась продемонстрировать фигуру через полупрозрачную ткань. Сейчас же мы относимся к этому проще — в соблазнительных образах нет ничего противозаконного. Главное — подобрать идеальное белье.

Прозрачные платья или блузки pinterest

Прозрачные платья или блузки pinterest

Кожаный пиджак

Если попросить модников 90-х выбрать два самых любимых материала, они без раздумий ответят «деним и кожа», причем вместе эти базовые материалы как раз и составят идеальный ансамбль по всем канонам 90-х. Этой осенью вам определенно понадобится кожаный черный жакет — это гораздо интереснее, чем просто черный жакет, согласитесь?

Кожаный пиджак pinterest

Кожаный пиджак pinterest

Джинсовая юбка миди

Такая юбка была незаменимой вещью в гардеробе любой модницы в 90-е годы. Она прекрасно подходит для любого стиля, потому что ее легко дополнить простой футболкой, свитером, блузой или рубашкой. Даже обувь под джинсовую юбку-миди очень легко подобрать. Это могут быть и туфли-лодочки, и кроссовки. Осенью 2023 года эта юбка по-прежнему актуальна, но лучше обратить внимание на модели с разрезами.

Джинсовая юбка-миди pinterest

Джинсовая юбка-миди pinterest

Одежда с эффектом металлик

Стальной блеск в гардеробе — также отголоски прошлого. Одежда с эффектом металлик стала одним из главных трендов 2023 года — каких только изделий не найдешь. И брюки, и юбки, и топы, и платья. Подбирайте несложную по крою «металлическую» одежду и комбинируйте ее с вещами спокойных оттенков.

Одежда с эффектом металлик pinterest

Одежда с эффектом металлик pinterest

Брюки-карго

Брюки-карго также вернулись к нам с 90-х. В них так много дополнительных карманов, что даже не понадобится носить с собой сумку. Функционально и стильно. Однозначно говорим «да» этому тренду из прошлого. Носить их можно как со спортивными кроп-топами, худи и олимпийками, так и с женственными блузами, пиджаками и рубашками.

Брюки-карго pinterest

Брюки-карго pinterest

Платья-комбинации

Изящные платья-комбинации были в гардеробе каждой девушки 90-х — спросите хотя бы Кейт Мосс, Линду Евангелисту или Наоми Кэмпбелл. С тех пор ничего не изменилось. Сегодня, как и 30 лет назад, все главные модели современности, включая Хейли Бибер, Эмили Ратаковски или Кендалл Дженнер, — ярые поклонницы этой модели платья.

Кейт Мосс pinterest

Хейли Бибер pinterest

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