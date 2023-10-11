"Позор хейтерам!": Куриленко удалила пост с флагом Израиля и отключила комментарии

Ольга Куриленко дополнительно прокомментировала резкую реакцию подписчиков на ее антивоенное послание.

Куриленко сочуствует всем нациям и не выбирает сторон конфликтов

Уроженка Бердянска Ольга Куриленко в фильме о Джеймсе Бонде "Квант милосердия/Quantum of Solace" (2008) носилась с пистолетом. А вот в настоящей жизни она придерживается пацифистских взглядов. Последние 43-летняя кинодеятельная раскрыла в своем инстаграм-посте за 10 октября, которым она отреагировала на обострение израильско-палестинского конфликта.

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В вышеупомянутой публикации Ольга выставила флаг Израиля и заодно вспомнила Украину:

"Когда прекратится человеческая жажда крови, власти и мести? Украина… Израиль… другие страны…. В конце концов победителя НЕТ. Никогда не будет. Есть только потери и разрушения..."

На эти слова бурно отреагировали многие ее подписчики из разных уголков мира, которых у Куреленко в инстаграме – 820 тысяч. Публика, в частности, восприняла слова французской актрисы и модели украинского происхождения как выбор одной стороны конфликта.

Вскоре Куриленко убрала это обращение и опубликовала свежий пост со следующими строками:





"Я по горло сыта вашей ненавистью и жаждой крови. Тем, кто поддерживает терроризм и людей, которые убивают друг друга, должно быть стыдно. Сейчас я удалила свой пост и никогда не буду публиковать никаких сообщений о мире. Я добрый человек и НИКОГДА не становилась на чью-то сторону, даже если вы пытаетесь так меня трактовать. Вам не удастся. Вы не представляете, как я полностью понимаю каждую сторону войн. И да, мое сердце обливается кровью за обе погибающие нации. Но вы слишком злые, чтобы понять, и не заслуживаете моей поддержки. Мне безразлична ваша подписка. Не оттуда прибудет мир. Так ну-ка, отписывайтесь. И на этот раз я выключу комментарии, поскольку я не позволю распространяться насилию. Мир истекает кровью от вашего насилия! Позор вам! До свидания".

В подписи к обращению Ольга Куриленко дополнительно повторилась в отношении недоброжелателей:

"Позор всем хейтерам!"

instagram olgakurylenkoofficial

Под этим постом за неполные сутки после его появления появилось более 6 тысяч лайков.

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Ранее мы писали, что Ольга Куриленко написала о "невероятной тупости некоторых комментариев" к ее миролюбивому посту.