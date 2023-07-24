Прогулки по лесу и поездка к озеру: звезды сериалов «Связь» и «Председатель» – о летнем отдыхе

Актеры многосерийных комедий Нового канала вспомнили яркие истории из отпусков.

Автор: Кива Александр

Регулярный отдых поможет справиться со стрессом и нервным напряжением. Важно выделять время на релаксацию, так мы беспокоимся о своем физическом и психическом здоровье. Звезды сериалов «Связь» и «Председатель» рассказали Afisha.bigmir.net, как любят отдыхать.

Актер скетчкома «Связь» Дмитрий Вивчарюк любит прогулки

– Одно из лучших летних воспоминаний – это прогулка с детьми по берегу моря. Несколько лет назад мы отдыхали на Арабатской стрелке и много гуляли, – делится Вивчарюк. – Вообще, я обожаю ходить. Прогулки помогают перезагрузиться, освободить мысли и дают мозгу отдохнуть. Мой любимый маршрут – в Балико-Щучинку, недалеко от Ржищева Киевской области. В этом селе расположен мемориальный комплекс «Букринский плацдарм». Еще до войны я частенько бывал там: устраивал прогулки по лесу, ходил к склонам Днепра. Там невероятная красота!

Актер ситкома «Председатель» Евгений Лесничий дает себе время побыть одному

– Я не очень разборчив в отдыхе. После тяжелого дня, изнурительной недели или длительного периода съемок мне достаточно определенное время побыть в тишине наедине с собой. Если говорить именно о летнем отдыхе, то я еще с детства обожаю море. Каждое лето родители устраивали семейные поездки в Крым или Одессу. И это было круто! – говорит Лесничий. – Со взрослой жизни сразу вспоминается забавная летняя история. Как-то мы с друзьями решили поехать на велосипедах в одну деревню. Кто-то нам сказал, что там есть классное озеро. Утром мы собрались и выехали вчетвером на трех велосипедах. То есть один ехал на раме. И все бы ничего, но в тот день была невероятная жара. Еще мы выбрали такой маршрут, где дорожное покрытие – яма на яме. А ехать постоянно под горку, и так до самого села! Еще по дороге мы поняли, что не взяли с собой никакой еды. Потом у нас разлилась вода, поэтому приходилось останавливаться у каждого колодца, а их оказалось не так уж много. В конце концов через часа четыре мы туда доехали. Однако вместо обещанного озера увидели болото. Ну, почти: в этой луже было ила по колено. Но мы так устали, что от бессилия прыгнули туда и плавали (улыбается). Домой «скатились» от того села вдвое быстрее. Голодные, изможденные, но нам было так весело. Обожаю этот день!

Ждите премьеру сериалов «Связь» и «Председатель» осенью на Новом канале!