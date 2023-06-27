"Неудачно пошутила": Лобода извинилась перед девочкой с плакатом "Харьков без Лободы"

Светлана Лобода сперва расспрашивала Дарину Вдовенко о том, кто ей дал деньги, потом гордилась участницей одиночного протеста, а теперь желает прощения.

Лобода назвала "неудачными шутками" упреки в адрес подростка о "проплаченности" и "завербованности"

Заслуженная артистка Украины Светлана Лобода продолжила обсуждение скандала в Харькове. Там во время ее "импровизированного концерта" стояла 16-летняя по имени Дарья Вдовенко с собственноручно написанным плакатом "Харьков без Лободы".

Исполнительница подошла к протестующей и начала говорить в микрофон: "Ну кто тебя прислал, ну кто тебе дал деньги, ну кто?" На эту фразу с негодованием отреагировали соцсети.

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Позже Светлана Лобода написала пост, в котором отметила, что "гордится" Дарьей. Но извинений не последовало.

Ну а теперь главное действующее лицо скандала снова обратилось к публике.

Певица выложила видеозапись, снятую на пассажирском кресле автомобиля. В нем она описывает свои гастроли с Юга на Восток Украины, а также упоминает о случае в экс-столице.

"Обычно я стараюсь не включаться в скандалы и не комментировать их. Но в этом случае мне важно быть услышанной", – начала Лобода.

По словам Светланы, она поздоровалась с девушкой. И, мол, ее команда не противодействовала несовершеннолетнеq. А свои вопросы и упреки о "завербованных" она окрестила "шутками":

"Но я хочу извиниться перед Дарьей и ее родителями. Я никого не хотела обидеть: таких целей и намерений у меня точно не было. Я пыталась как-то разрядить обстановку и неудачно пошутила, извиняюсь за это".

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В конце своего обращения Светлана Лобода, годами жившая и работавшая в РФ после аннексии Крыма и вторжение россиян на Восток Украины, заверила, что ее "корни здесь", и что она будет "с Украиной до конца".

Напомним о том, как состоялся протест Дарьи Вдовенко на выступлении Лободы в Харькове.