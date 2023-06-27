Будут носить всегда: Андре Тан назвал ТОП-5 вещей, которые никогда не выйдут из моды

Как составить гардероб на все времена

Автор: Мельник Анна

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1. Классический пиджак

Модные тенденции быстро появляются на подиумах и так же быстро исчезают с них. Но существуют вещи, которые остаются актуальными в любое время. Популярный украинский дизайнер Андре Тан назвал ТОП-5 вещей, которые должны составлять основу гардероба каждой девушки.

Андре Тан назвал ТОП-5 вещей, которые никогда не выйдут из моды instagram andre_tan_official

Классический пиджак давно вышел за пределы делового стиля и стал любимым элементом гардероба многих. Его можно надевать как на работу, так и на любое торжественное событие или просто прогулку. С пиджаком образ всегда выглядит стильным, даже если вы наденете его с обычными джинсами и футболкой.

2. Тельняшка

Андре Тан назвал ТОП-5 вещей, которые никогда не выйдут из моды instagram andre_tan_official

Тельняшки стали модными в прошлом веке по инициативе самой Коко Шанель и остаются актуальными до сегодняшнего дня. С ними можно создать множество классных образов: спортивные, романтические, кэжуал, деловые. Рукав тельняшки может быть как коротким, так и длинным, поэтому ее можно носить в любую погоду и создавать еще больше интересных образов.

3. Рубашка

Андре Тан назвал ТОП-5 вещей, которые никогда не выйдут из моды instagram andre_tan_official

Рубашка — безусловно самая универсальная вещь в гардеробе. Рубашку можно носить не только как самостоятельную вещь, но и как верхний слой, а под нее можно надевать футболку, водолазку или даже платье. С ней можно создать множество стильных образов на любое событие!

4. Маленькое черное платье

Андре Тан назвал ТОП-5 вещей, которые никогда не выйдут из моды instagram andre_tan_official

Здесь речь идет о классике, а классика — всегда выигрышный вариант.

Андре Тан: "Маленькое черное платье должно иметь свое место в гардеробе каждой! Об этом сказала Коко Шанель, и об этом говорю вам я. С тех пор, как бы не менялись тренды, черное платье всегда с нами и помогает в разных жизненных ситуациях. Эта вещь никогда не выйдет из моды".

5. Прямые джинсы

Андре Тан назвал ТОП-5 вещей, которые никогда не выйдут из моды instagram andre_tan_official

Можно долго разговаривать о неоднозначности скинни и возвращении клеш, но ни один ультрамодный фасон не заменит правильных прямых джинсов. Они выглядят дорого, подчеркивают хрупкость щиколоток и безупречно вписываются в любой образ.

Ранее Андре Тан рассказал, чем пополнить летний гардероб: ТОП-5 главных трендов.