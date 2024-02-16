Какой церковный праздник 16 февраля 2024 года - традиции и что нельзя делать

Церковь почитает 12 мучеников Кесарийских.

Автор: Мельник Анна

В пятницу, 16 февраля, православные христиане чтят память 12-ти мучеников Кесарийских. Их вспоминают 16 февраля по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 1 марта. 16 февраля в Украине празднуют День военного журналиста.

С именинами поздравляют обладателей имен: Даниил, Еремей, Илья, Исай, Павел, Порфирий, Самуил, Юлиан.

Какой церковный праздник 16 февраля

В 4 веке правитель Кесарии Палестинской Урбан отправил на 2 года в заключение пресвитера Памфила, диакона Валента и мирянина Павла из-за проповеди христианского учения. Позже их обезглавили еще с пятью юношами, которые назвали себя именами ветхозаветных пророков: Илии, Еремии, Исаии, Самуила и Даниила.

Слуга пресвитера Парфила - Порфирий, а также свидетели его мучений - Селевкий, Феодул и Иулиан - тоже были казнены. Останки 12 мучеников четыре дня лежали не похороненными, но ни звери, ни птицы не притронулись к трупам. Увидев это, язычники разрешили христианам похоронить тела святых.

Свя­тые 12 му­че­ни­ков.

Традиции и обычаи 16 февраля

16 февраля называют Днем Ярилы, которого почитали как бога солнца и плодородия. В этот день беременные старались выйти на солнце, так как верили, что таким образом получат больше сил и здоровья.

Если громко кричит зяблик - к холодам.

Если вороны громко каркают - ждать похолодания.

Если ночью сильный ветер - к осадкам и потеплению.

Если теплая погода - к похолоданию.

Что нельзя делать 16 февраля