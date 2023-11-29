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Как ухаживать за обветренными губами в холодную пору: 5 полезных советов

Что делать, если губы потрескались.

Автор: Мельник Анна
Как ухаживать за обветренными губами в холодную пору: 5 полезных советов
Как ухаживать за обветренными губами в холодную пору: 5 полезных советов
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Обветренные губы в холодную пору - одна из самых неприятных проблем. Рассказываем, что нанести на обветренные губы дома, чем обработать — словом, как их спасти.

Как правильно ухаживать за губами во время холодов:

  1. Всегда пользуйтесь средствами с SPF. Несмотря на то, что осенью и зимой солнце не печет как летом, ультрафиолетовые лучи никуда не делись, а губы больше, чем любой другой участок тела подвержены фотостарению.
  2. Сделайте специальную маску против сухости: вам понадобится 1-2 ч. л. творога и 1-2 ч. л. жирных (30% и выше) сливок. Смешайте творог со сливками, нанесите смесь на губы, оставьте на 5-7 минут, затем смойте теплой водой.
  3. Зимой вместо помады используйте бальзам для губ. Отличной защитой для кожи станет средство с гиалуроновой кислотой.
  4. Массаж губ шалфейной мазью, нанесенной на зубную щетку, также поможет их восстановлению.
  5. Перед выходом на улицу и после прогулки смазывайте губки оливковым маслом. Благодаря этому кожа губ станет более эластичной.

Ранее мы рассказывали, зачем вашей коже нужен коллаген.

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Теги:
уход, здоровье

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