Что делать, если губы потрескались.

Автор: Мельник Анна

Как ухаживать за обветренными губами в холодную пору: 5 полезных советов

Обветренные губы в холодную пору - одна из самых неприятных проблем. Рассказываем, что нанести на обветренные губы дома, чем обработать — словом, как их спасти.

Как правильно ухаживать за губами во время холодов:

Всегда пользуйтесь средствами с SPF. Несмотря на то, что осенью и зимой солнце не печет как летом, ультрафиолетовые лучи никуда не делись, а губы больше, чем любой другой участок тела подвержены фотостарению. Сделайте специальную маску против сухости: вам понадобится 1-2 ч. л. творога и 1-2 ч. л. жирных (30% и выше) сливок. Смешайте творог со сливками, нанесите смесь на губы, оставьте на 5-7 минут, затем смойте теплой водой. Зимой вместо помады используйте бальзам для губ. Отличной защитой для кожи станет средство с гиалуроновой кислотой. Массаж губ шалфейной мазью, нанесенной на зубную щетку, также поможет их восстановлению. Перед выходом на улицу и после прогулки смазывайте губки оливковым маслом. Благодаря этому кожа губ станет более эластичной.

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