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Богдан показала свою поездку в Австрию с мягким спутником

Участница Холостяка 11 выложила кадры путешествия сугубо в инстаграм-историях.

Автор: Дмитрий Сыч
Богдан показала свою поездку в Австрию с мягким спутником
Спутника завсегдатайша соцсети взяла на руки
instagram hannastorozhuk

Блогерша, участница 11-го "Холостяка" и тревел-агент Анна Богдан обычно выставляет фотоотчеты своих странствий в ленте. Но свежие австрийские каникулы пока что показали только в историях.

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В нескольких роликах она продемонстрировала передвижение в автотранспорте недалеко от горных хребтов. О месте своего пребывания Богдан нигде не указала. Однако в одном из роликов видна геолокация с австрийским городом Шладминг – популярным лыжным курортом.

instagram hannastorozhuk

Во время путешествия Анне составили компанию два спутника – живой и неживой. Сначала это был кот (или кошка) в отеле. Затем – плюшевый мишка, которого виновница поста показала вместе с собой на фоне водоема.

instagram hannastorozhuk

instagram hannastorozhuk

instagram hannastorozhuk

instagram hannastorozhuk

"Какой удивительный и прекрасный мир. Сколько путешествую по странам – не прекращаю восхищаться", – написала на одном из кадров путешественница, посетившая 42 страны (это указано у нее в инстаграм-био).

instagram hannastorozhuk

instagram hannastorozhuk

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Напомним о том, что кадры своих странствий выставила и Мисс Украина Вселенная 2021. Анна Неплях, вероятно, узнала бы места путешествия своей соцсетевой коллеги, поскольку тоже побывала в Австрии, после чего отправилась в Швейцарию.

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Теги:
фото, Австрия, путешествия, путешествие, Холостяк, Анна Богдан

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