Никитюк обратилась к звездным мужчинам: Кавалеры, возьмите себя в руки

Трое представителей шоу-бизнеса прокомментировали журналистам отношения с Лесей.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская ведущая Леся Никитюк - завидная холостячка, из-за чего ей постоянно приписывают романы со звездными коллегами. В сториз Инстаграма теледива показала ведущего Сергея Притулу, блогеров Богдана Буше и Олега Машуковского, и обратилась к ним.

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Притула высказался журналистам о слухах о романе с Никитюк, на что телеведущая пошутила: "Не вздумай ничего комментировать".

instagram lesia_nikituk

Также звезда показала фото Буше и скриншот новости с заголовком: "Богдан Буше и Леся Никитюк встречаются? Блогер рассказал об отношениях с телеведущей". На что блогер написал: "Ну что же, придется рассказать о своих отношениях".

instagram lesia_nikituk

Машуковский вовсе заявил, что поклонники давно спрашивали, с какой звездой он встречался. Блогер ответил, что это была Леся Никитюк: "Это было задолго до Притулы и Буше".

На третье заявление возможного "парня" Никитюк уже не выдержала и ответила: "Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки".

instagram lesia_nikituk

Ранее мы писали, что Демину предлагал однополые отношения известный артист.