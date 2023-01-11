Никитюк обратилась к звездным мужчинам: Кавалеры, возьмите себя в руки
Трое представителей шоу-бизнеса прокомментировали журналистам отношения с Лесей.
Украинская ведущая Леся Никитюк - завидная холостячка, из-за чего ей постоянно приписывают романы со звездными коллегами. В сториз Инстаграма теледива показала ведущего Сергея Притулу, блогеров Богдана Буше и Олега Машуковского, и обратилась к ним.
Читай также: Астафьева и Никитюк показали, чем занимаются, когда появляется светПритула высказался журналистам о слухах о романе с Никитюк, на что телеведущая пошутила: "Не вздумай ничего комментировать".
Также звезда показала фото Буше и скриншот новости с заголовком: "Богдан Буше и Леся Никитюк встречаются? Блогер рассказал об отношениях с телеведущей". На что блогер написал: "Ну что же, придется рассказать о своих отношениях".
Машуковский вовсе заявил, что поклонники давно спрашивали, с какой звездой он встречался. Блогер ответил, что это была Леся Никитюк: "Это было задолго до Притулы и Буше".
На третье заявление возможного "парня" Никитюк уже не выдержала и ответила: "Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки".
Ранее мы писали, что Демину предлагал однополые отношения известный артист.