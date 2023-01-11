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"Это мой герой": Астафьева рассказала, как записывала Залужному видео "под градусом"

Артистка посвятила себя волонтерству после начала полномасштабной войны.

Автор: Шапарь Анастасия
"Это мой герой": Астафьева рассказала, как записывала Залужному видео "под градусом"
Даша Астафьева.
instagram da_astafieva

Украинская певица, волонтер и модель Даша Астафьева поделилась веселой историей, как записывала обращение Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Как призналась звезда в интервью Петру Заставному, решилась поблагодарить генерала во время семейного ужина, когда выпила алкоголь.

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В своем видео-обращении Астафьева хотела выразить благодарность Залужному за все, что он делает для Украины.

"Я как-то выпила и записала ему видео. Тогда почувствовала себя на месте тех мужчин, которые постоянно присылают мне разное в личные сообщения. Но мне не стыдно, потому что все мы знаем, какой он герой, как много делает для каждого из нас, как нас успокаивает. Это мой герой, личный," – рассказала Даша Астафьева.

Ранее мы писали, готова ли певица продать свои обнаженные фото, чтобы помочь Украине.

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Теги:
украинская армия, Даша Астафьева

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