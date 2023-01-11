Мадонну обвинили в торговле детьми из Африки

У певицы - четверо усыновленных детей из Малави.

Автор: Шапарь Анастасия

Американскую актрису Мадонну обвинили в торговле африканскими детьми. С претензиями выступила благотворительная организация "Всемирная федерация Эфиопии", которая потребовала от главы Малави Лазаруса Чакверы проверить артистку на причастность к сексуальной эксплуатации детей, злоупотреблению властью, пропаганду гомосексуальности и трансгендерности. Об этом сообщает Weekly Blitz.

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Отмечается, что причиной подозрений стал приют Мадонны "Воспитание Малави". Якобы звезда прикрывается благотворительностью, помогая европейцам и американцам усыновлять детей из Африки, а на самом деле якобы "эксплуатировала этих детей, находящихся в самой уязвимой позиции".

"Необходимо ограничить доступ Мадонны и ее соратников к Африке и африканским детям в качестве меры предосторожности, пока не будет проведено расследование торговли детьми, сексуальной эксплуатации, сексуального рабства, угроз принуждения, мошенничества, обмана и злоупотребления властью или уязвимостью детей," - говорится в сообщении, направленном к президенту.