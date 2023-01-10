Модный бизнес Виктории Бекхэм несет убытки: названа сумма

У жены Дэвида Бекхэма накопилось немало долгов

Автор: Коваленко Наталья

Модный бренд Виктории Бекхэм, который она основала в 2008 году, несет убытки. Несколько лет назад 48-летний дизайнер отказалась от выпуска только одежды, и начала создавать линии аксессуаров, косметики, обуви, сумок и прочего. Однако, и это не увеличило доходы.

Читай также: Шон Пенн выступит с речью от имени Зеленского на вручении «Золотого глобуса-2023»

По данным The Mirror , последние отчеты Victoria Beckham Holdings Ltd показали, что в 2021 году компания понесла убытки в размере 5 887 036 фунтов стерлингов (около 263 миллионов гривен) по сравнению с 8 581 944 фунтами стерлингов (383 миллиона гривен) в 2020 году. Общие убытки фирмы теперь составляют 66,3 миллиона фунтов стерлингов с момента ее основания 15 лет назад.

Представители модной империи заверили, что акционеры продолжают поддерживать бизнес и вкладывать средства в его рост. Генеральный директор Мари Леблан добавила,что 2021 году произошло успешное изменение позиционирования Victoria Beckham Limited, а 2022 год был еще более сильным. Но отчета за этот период пока нет.

Ранее мы писали, что Иэн Сомерхолдер и Никки Рид во второй раз станут родителями.