Гениальный лайфхак: как нарисовать идеальные стрелки на глазах
Пошаговая инструкция для создания красивых и аккуратных стрелок.
Гениальный лайфхак: как нарисовать идеальные стрелки на глазах
Красивые стрелки — мечта любой девушки. Только как их сделать ровными и аккуратными с первого раза? Просто следуйте инструкции, которую опубликовали на британском женском портале TipHero.
Как нарисовать идеальные стрелки на глазах:
- Прорисуйте точку в уголке глаза.
- Отметьте точками на веке границы радужной оболочки и зрачок.
- Отметьте край глаза и границу века. Эта точка определяет толщину стрелки. Затем поставьте точку на середине воображаемой линии между кончиком глаза и бровью.
- Далее прорисуйте по поставленным точкам линию. Чем дальше она от века, тем толще будет стрелка.
- И нарисуйте линию, которая соединит крайнюю точку стрелки с кончиком глаза.
- Аккуратно закрасьте стрелку. Повторите то же самое на другом глазу.
- Сделайте линию ярче с помощью подводки.
- Уберите лишнее ватной палочкой.
- Завершающий штрих — накрасьте ресницы.
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