Гениальный лайфхак: как нарисовать идеальные стрелки на глазах

Пошаговая инструкция для создания красивых и аккуратных стрелок.

Автор: Мельник Анна

Красивые стрелки — мечта любой девушки. Только как их сделать ровными и аккуратными с первого раза? Просто следуйте инструкции, которую опубликовали на британском женском портале TipHero.

Как нарисовать идеальные стрелки на глазах:

Прорисуйте точку в уголке глаза. Отметьте точками на веке границы радужной оболочки и зрачок. Отметьте край глаза и границу века. Эта точка определяет толщину стрелки. Затем поставьте точку на середине воображаемой линии между кончиком глаза и бровью. Далее прорисуйте по поставленным точкам линию. Чем дальше она от века, тем толще будет стрелка. И нарисуйте линию, которая соединит крайнюю точку стрелки с кончиком глаза. Аккуратно закрасьте стрелку. Повторите то же самое на другом глазу. Сделайте линию ярче с помощью подводки. Уберите лишнее ватной палочкой. Завершающий штрих — накрасьте ресницы.

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